MotoGP Thailandia 2022, Marquez subito al top nelle FP1, bene Quartararo e Bagnaia

CHE MARQUEZ! Nella notte italiana è scattato il weekend del Gran Premio della Thailandia, quart'ultimo appuntamento iridato del mondiale 2022, con Marc Marquez che con la sua Honda, come seppe fare anche in Giappone, ma stavolta senza l'ausilio della pista bagnata, ha sorpreso tutti prendendosi il miglior tempo nelle FP1 del mattino in 1:30''523, fermandosi ad appena mezzo secondo dal record del tracciato asiatico. Alle spalle del nove volte iridato c'è il campione del mondo in carica, Fabio Quartararo su Yamaha, che a Buriram deve difendere 18 punti di margine sul ducatista Francesco Bagnaia, fermatosi a 2 decimi e quattro posizioni di distanza dal francese. ''Pecco'' è infatti sesto nelle prime libere dopo alle Ducati di Jack Miller e di un ottimo Luca Marini e alla Suzuki di Alex Rins.

ALEIX A RISCHIO I distacchi sono comunque molto conenuti, visto che i primi dieci sono tutti in poco più di tre decimi. Alle spalle di Bagnaia, pochi millesimi più indietro, ci sono Miguel Oliveira (KTM, caduto senza conseguenze a inizio sessione), un redivivo Franco Morbidelli (Yamaha) ed Enea Bastianini (Ducati) mentre chiude la top ten il ducatista Jorge Martin. A riprova che la pista del Chang International Circuit sembre essere amica della Yamaha, troviamo anche l'11° posizione di Cal Crutchlow, mentre dalle FP1 non arrivano buone indicazioni per l'Aprilia, con il terzo incomodo per la lotta all'iride, Aleix Espargaro, titolare del 16° tempo, anche se a solo mezzo secondo da Marquez, subito davanti al suo compagno di team Maverick Vinales. Il problema per entrambi e per Brad Binder (KTM), 15°, è che se dovesse piovere nelle FP2 pomeridiane, sarebbe molto complicato il passaggio alla Q2 diretta, visto che sono previsti temporali per tutta le giornata di sabato e forse anche di domenica. Gli altri italiani impegnati: 13° Fabio Di Giannantonio, 18° Marco Bezzecchi, entrambi su Ducati, e 22° il rientrante Danilo Petrucci, per la prima volta in sella alla Suzuki.

We've seen plenty caught out at Buriram's final corner in previous years ⏪@_moliveira88 is the first in 2022 💨#ThaiGP 🇹🇭 pic.twitter.com/DYTdLjUzo2 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 30, 2022

Pubblicato da Simone Valtieri, 30/09/2022