MotoGP Thailandia 2022, Oliveira beffa le Ducati! Bagnaia, terzo, a -2 da Quartararo

MONDIALE APERTISSIMO Una domenica imprevedibile regala a Miguel Oliveira il successo nel Gran Premio della Thailandia, seconda vittoria sul bagnato quest'anno per il portoghese della KTM, che recupera tutti e si mette dietro un terzetto di Ducati. Sul podio con lui salgono Jack Miller e Francesco Bagnaia, entrambi bravi a non fare colpi di testa, con l'italiano che ora è sempre più secondo nella classifica iridata, sfruttando la giornata nera di Fabio Quartararo, solo 17°, e riportandosi ad appena 2 punti dal rivale in classifica. Pecco è stato bravo a non farsi prendere nel finale da Johann Zarco e Marc Marquez, con Enea Bastianini che dopo una partenza difficile, chiude in sesta posizione in rimonta, laddove era partito. Nei dieci finiscono anche un ottimo Maverick Vinales (Aprilia), Alex Marquez (Honda), Jorge Martin (Ducati) e Brad Binder (KTM), mentre Aleix Espargaro, nonostante l'undicesima posizione e un long-lap penalty meritato, guadagna comunque 5 punti su Quartararo e resta in lizza per il titolo, a -20 dal francese quando mancano ancora tre gare all'ultima bandiera a scacchi.

PRIMO GIRO SENZA CADUTE Si spengono i semafori e scattano le moto sulla pista ancora bagnata. Si danno fastidio Bezzecchi e Martin e favoriscono Bagnaia, secondo dietro al Bez, con Miller che nel frattempo risale in un lampo dalla settima alla terza piazza davanti a Martin. Quartararo, nel frattempo, sprofonda fuori dai 15 dopo una partenza complicatissima e un passaggio sul cordolo che stava per sbilanciarlo. Marquez è invece quinto al termine del primo giro, con Luca Marini nei suoi scarichi, seguito da Oliveira - un altro forte su pista bagnata - Bastianini, Zarco e Binder.

🚦 WATCH THE LIGHTS! WE ARE GO IN THAILAND! 🚦



Bezzecchi drops it over the nose of @88jorgemartin to lead! 🚀#ThaiGP 🇹🇭 pic.twitter.com/i9cyUJQbQp — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 2, 2022

MILLER IN TESTA Aleix Espargaro, risalito sulla soglia della top ten, si prende con Binder ma ha la meglio restando in pista. Bezzecchi davanti guadagna un minimo margine su Bagnaia, Miller e Martin, mentre risale fortissimo Miguel Oliveira, che è quinto davanti a Marini e Marquez. Jack Miller, nelle sue condizioni ideali, supera il compagno Bagnaia e si mette in terza piazza quando comincia il terzo giro di gara. Mentre Miguel Oliveira risale in quarta posizione, Bezzecchi deve cedere la sua posizione per via della strada guadagnata in partenza andando lungo. E così Miller, Bezzecchi e Bagnaia sono i primi tre, con un Oliveira minacciosissimo che risale da dietro seguito da Marini e Martin. Il primo a cadere, però, nel corso del quarto giro, è proprio Luca Marini, che finisce lungo senza conseguenze in curva 9 e abbandona la gara.

CALA BEZZECCHI, SALE OLIVEIRA Non è facile guidare in queste condizioni, alcune zone della pista sono molto bagnate, altre praticamente asciutte. Vanno larghi sia Martin che Miller ma riuscendo a mantenere la propria posizione. Non riesce a recuperare invece Fabio Quartararo, 17° e passato anche da Vinales. Chi va come un treno, invece, è Miguel Oliveira, che si prende la terza posizione su Bagnaia e mette nel mirino Bezzecchi. Dopo un quinto di gara chiudono la top ten Marc Marquez, Martin, Zarco, Alex Marquez, Bastianini e un sorprendente Raul Fernandez. Marco Bezzecchi viene passato in un colpo solo da Oliveira e Bagnaia e scivola in quarta posizione davanti a Marquez con Miller che viene messo nel mirino del portoghese della KTM. Marquez e Bez si mettono a lottare ma la meglio ce l'ha lo spagnolo che sale in quarta posizione.

PENALITA' ESPARGARO Miller e Oliveira sembrano averne più degli altri, e prendono un piccolo gap su Bagnaia, comunque terzo con un minimo margine sulla coppia Marquez-Bezzecchi che continua a lottare. Dietro di loro risale molto bene Alex Marquez, che supera i due del team Pramac, Zarco e Martin, e si prende la sesta posizione. Bastianini ed Aleix Espargaro sono i due che chiudono la top ten al 8° giro, mentre Quartararo è in crisi nera, 18°. Davanti Miguel Oliveira decide che è il momento di attaccare Miller e passa davanti, ma l'australiano incrocia la traiettoria e torna davanti. Nel frattempo la Direzione Gara decide di dare ad Aleix Espargaro un long-lap penalty per la sportellata data nelle prime fasi a Brad Binder, 13° dopo 9 giri. La penalità porta lo spagnolo in 14° posizione.

BAGARRE PER IL PRIMO POSTO Al giro numero 11 Pecco Bagnaia segna il miglior tempo e rifiata un po' dalla pressione di Marquez, mentre Miller e Oliveira, dopo una fase a elastico, tornano vicini. Chi va fortissimo è Alex Marquez, che avvicina la quarta piazza del fratello, mentre Bezzecchi crolla e viene superato da Zarco, Martin e Bastianini. Morbidelli, intanto, entra nella top 10 superando Fernandez. E siamo solo a due terzi. Cade anche Remy Gardner, mentre si trovava in zona punti, facendo così risalire Quartararo in 18° posizione, mentre tornano a lottare nelle retrovie Brad Binder ed Aleix Espargaro. Davanti Oliveira torna nella scia di Miller e ricomincia la bagarre, con Bagnaia staccato dai primi due di circa 2 secondi.

Get a load of this! 👇



If it stays like this, @jackmilleraus will head to his home GP just 35 points off the championship lead!!! 📈#ThaiGP 🇹🇭 pic.twitter.com/qjdeVWPpT7 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 2, 2022

OLIVEIRA DAVANTI! La sfida tra Jack Miller e Miguel Oliveira, prosegue a elastico, un po' quello che accade tra Francesco Bagnaia e Marc Marquez per la terza posizione. Il portoghese passa davanti all'inizio del 15° giro e si prende la testa con Miller che prova a incrociare le posizioni. L'australiano ci riprova ma stavolta Oliveira riesce a difendersi in due staccate consecutive. Bagnaia e Marquez, intanto, sono insieme, e possono contare su un buon margine su Zarco, che nel frattempo ha ripreso e superato Alex Marquez. Martin, Bastianini, Morbidelli e Vinales chiudono la top ten, con gli ultimi due in lenta ma inesorabile rimonta, anche se entrambi gravati da un warning per track limits.

MIGUEL CI PROVA Iniziano gli ultimi 9 giri. Oliveira e Miller viaggiano sempre insieme, con Bagnaia e Marquez appaiati poco più indietro. Dietro a Zarco e Alex Marquez, Bastianini risale in settima piazza superando il vecchio rivale per un posto nel team ufficiale, Jorge Martin. Aleix Espargaro, nel mentre, passa Brad Binder e torna in 11° posizione, rosicchiando un altro punto su Fabio Quartararo, ancora 18°. Oliveira sembra però avere qualcosina in più di Miller, con l'australiano che inizia a cedere terreno a Bagnaia e Marquez, con lo spagnolo vicinissimo all'italiano in alcune zone della pista. Per un paio di giri succede poco, con Zarco, il più veloce in pista, che avvicina i primi quattro. Si forma una sorta di quintetto ben distanziato nelle posizioni, ma che potrebbe produrre bei duelli nel finale.

OCCHIO A ZARCO! Ma la situazione è in rapida evoluzione. Al giro 20 di 25 Miller sembra riuscire a ricucire su Oliveira, mentre Bagnaia deve difendersi dal primo assalto di Marquez. Si incrociano le traiettorie con Pecco che torna davanti. La bagarre tra i due, però, favorisce Zarco che si incolla a Marquez. Si formano così una coppia in lotta per la vittoria e un terzetto per il podio. Zarco supera Marquez appoggiandosi delicatamente e prendendosi la quarta piazza. Il francese è il più veloce in pista e Bagnaia farebbe meglio a fare attenzione! Mancano 4 giri al termine e la gara è tutta nelle prime cinque piazze, con le altre posizioni statiche da qualche giro.

CHE TENSIONE! Bagnaia spinge per difendersi da Zarco e Marquez, e così facendo sembra poter ricucire su Miller che invece continua l'elastico con Oliveira, avvicinandosi e poi tornando lontano a seconda dei settori. Iniziano gli ultimi due giri con Oliveira, Miller, Bagnaia, Zarco e Miller in coda e con il francese che sembra poter cogliere il podio fino a qui di Bagnaia. Quartararo, intanto, supera Crutchlow e diventa 17°, mentre Bastianini passa Alex Marquez salendo in sesta posizione. Miller si rifà sotto a Oliveira nel corso della prima fase del penultimo giro con Bagnaia che difende con i denti i suoi 16 preziosissimi punti.

VINCE OLIVEIRA! BAGNAIA VEDE QUARTARARO! Comincia l'ultimo giro, Oliveira e Miller sono vicini ma non vicinissimi. Bagnaia ha sfruttato un piccolo errore di Zarco per prendersi qualche metro, con Marquez che sembra in grado di tornare sotto al francese. Miller si avvicina a Oliveira ma non riesce a prenderlo. Bagnaia è sempre terzo ma troppo lontano dal compagno per prendersi 4 punti in più! Finisce così! Oliveira, Miller, Bagnaia, Zarco, Marquez e Bastianini! Settimo è Vinales, autore di una gran rimonta nel finale, con Alex Marquez, Martin e Brad Binder a chiudere la top ten. Aleix Espargaro, 11°, fa cinque punti e li rosicchia a Quartararo, mentre dietro di lui chiudono Morbidelli, Rins, Pol Espargaro e Fernandez! Bezzecchi sprofonda in 16° piazza dalla pole, subito davanti a Fabio Quartararo, nella domenica più nera. In classifica il francese comanda sempre ma ora ha solo due punti di margine su Bagnaia, 20 su Espargaro e 39 su Bastianini e 40 su Miller. Il mondiale è apertissimo a tre gare dalla fine!

Pubblicato da Simone Valtieri, 02/10/2022