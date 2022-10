MotoGP Thailandia 2022, Martin guida un poker di Ducati nelle FP3

STRAPOTERE DUCATI La tanto attesa pioggia non è arrivata nel corso del sabato del Gran Premio della Thailandia, e così la terza e decisiva sessione di prove libere, che ha qualificato dieci piloti direttamente alla Q2 delle qualifiche di questo pomeriggio, si è potuta svolgere senza grossi intoppi. Il più veloce di tutti è stato il ducatista Jorge Martin, che con la sua Desmosedici del team Pramac ha chiuso la sessione con il tempo di 1:30.205, beffando per 12 millesimi il collega di marca Jack Miller, poi caduto nel finale. Non migliorano, invece rispetto a ieri, gli altri due ducatisti Johann Zarco e Francesco Bagnaia, che si tengono però stretti 3° e 4° posto nella combinata, ma se il francese ha quantomeno provato il time attack, l'italiano si è concentrato su altro, considerando a buon ragione sufficiente il tempo pescato nelle FP2 di ieri.

FUORI MARQUEZ E LE APRILIA Il primo dei non ducatisti nella top ten è Fabio Quartararo, che ha tolto più di due decimi al crono di ieri, mettendo la sua Yamaha in quinta posizione a 11 millesimi dal tempo del rivale Bagnaia, poi un decimo più in là ci sono la KTM di Brad Binder e la Suzuki di Alex Rins, mentre la top ten è chiusa da altre tre Ducati, quelle di Enea Bastianini, Marco Bezzecchi e Luca Marini. Il primo escluso dalla Q2, e per appena 7 millesimi, è così Marc Marquez, che non è riuscito a migliorare (per tre millesimi) il tempo di ieri. Restano con i tempi di ieri anche Oliveira (KTM) e Morbidelli (Yamaha), mentre Aleix Espargaro ha limato qualche millesimo restando però in 14° posizione. Il suo compagno Maverick Vinales ha fatto anche peggio, 18° dietro anche a Fabio Di Giannantonio, unica Ducati in difficoltà a Buriram. Ultimo il rientrante Danilo Petrucci, che però sta imparando solo ora la Suzuki e ha tolto 9 decimi ai tempi di ieri.

Pubblicato da Simone Valtieri, 01/10/2022