MotoGP Thailandia 2022, diluvia a Buriram, gara posticipata

GARA POSTICIPATA Dopo aver fortemente condizionato la gara della classe Moto2, il maltempo sta stravolgendo anche i piani della classe regina. Il Gran Premio della Thailandia classe MotoGP, infatti, sarebbe dovuto scattare alle ore 15 locali (le 10 italiane), è stato posticipato in attesa che la pioggia cessi e che si possa disputare una gara in condizioni di sicurezza. I commissari di gara stanno valutando la situazione minuto per minuto, ma non potranno attendere in eterno per il sopraggiungere dell'oscurità attorno alle 17.30 locali (le 12.30 italiane). Se non si riuscisse a partire le ipotesi sul piatto sono sostanzialmente due: l'annullamento della gara oppure il posticipo al lunedì, come avvenuto già una volta in passato, con il Gran Premio del Qatar 2009.

AGGIORNAMENTO: Non piove più a Buriram. Se le condizioni del meteo continueranno a migiorare la pit lane sarà aperta alle ore 15.35 (10.35 locali) e la gara scatterà 20 minuti dopo, alle 15.55 (10.55 locali). Intanto una squadra di commissari sta pulendo curva 3, il punto più critico del tracciato.

Pubblicato da Simone Valtieri, 02/10/2022