MotoGP Thailandia 2022, super pole di Bezzecchi! Bagnaia terzo precede Quartararo

TRIS DUCATI, SUPER BEZ! Le qualifiche del Gran Premio della Thailandia dicono che la lotta del mondiale potrebbe restringersi a due soli piloti, Fabio Quartararo e Francesco Bagnaia, con Aleix Espargaro fuori dalla Q2 e costretto a partire dalla 13° casella. La pole position a Buriram la coglie però, con un super giro nel finale, un'altra Ducati, quella di Marco Bezzecchi che firma il nuovo record della pista in 1:29.671!, beffando Jorge Martin per appena 21 millesimi! Non è lontano ''Pecco'' Bagnaia, che scatterà alle spalle dei due colleghi di marca per un decimo e spiccioli, ma dovrà guardarsi le spalle da Fabio Quartararo, che sfrutta gli ultimi secondi della qualifica per mettersi di guardia al suo più diretto inseguitore in classifica!

MILLER, CHE JELLA! La seconda fila viene completata da altre due Ducati, con le moto di Borgo Panigale che sono ben sei nelle prime sette posizioni. Ci saranno, infatti, Johann Zarco ed Enea Bastianini a far compagnia a Quartararo, mentre la palma del più sfortunato va a Jack Miller, che sembrava avere la pole nel manico, ma che non è potuto scendere in pista per il secondo tentativo per un problema tecnico alla moto. L'australiano scatterà comunque settimo, davanti a Marc Marquez, che nel finale ha dovuto anch'esso rinunciare a un ottimo giro, accontentandosi della ottava piazza. Chiude la terza fila Luca Marini con la settima Ducati. Quarta fila, invece, per la Suzuki di Alex Rins e per le due KTM di Miguel Oliveira e Brad Binder.

FUORI ALEIX, DENTRO MARQUEZ! Dall'imbuto della Q1 erano riusciti a passare un sorprendente Marc Marquez, a 7 millesimi dal suo vecchio record della pista in 1:30.038, e Miguel Oliveira. Primo degli esclusi Aleix Espargaro, che aveva comunque realizzato un ottimo 30''2 ma insufficiente al passaggio del turno. Il pilota dell'Aprilia scatterà dunque dalla quinta fila, assieme alle Yamaha di Franco Morbidelli e Cal Crutchlow. Sesta fila per le KTM di Raul Fernandez e Remy Gardner, divise però dall'Aprilia di Maverick Vinales. Settima fila per le Honda di Pol Espargaro e Alex Marquez e per l'unica Ducati in difficoltà questo weekend, quella di Fabio Di Giannantonio. Ultima fila per la wild card Tetsuta Nagashima (che in questo weekend sostituisce in Honda l'infortunato Takaaki Nakagami), Darryn Binder (Yamaha) e Danilo Petrucci (Suzuki).

Pubblicato da Simone Valtieri, 01/10/2022