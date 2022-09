MotoGP Thailandia 2022, Zarco e Bagnaia al top nelle FP2

POKER DUCATI Dopo una buona prima sessione di prove libere del Gran Premio della Thailandia, Francesco Bagnaia passa dal sesto posto delle FP1 al secondo delle FP2, beffato solo in extremis dal suo compagno di moto, Johann Zarco, che con la Ducati del team Pramac ha fermato i cronometri sul tempo di 1:32.281, appena 18 millesimi meglio del pilota torinese. Terzo tempo per Jorge Martin, che resta a 190 millesimi dal compagno di team, mentre il quarto tempo è quello di Luca Marini a 313 millesimi da Zarco. Sempre restando esclusivamente alle FP2, la top ten è completata da Oliveira (KTM), Marquez (Honda), Aleix Espargaro (Aprilia), Quartararo (Yamaha), Bastianini (Ducati) e Bezzecchi (Ducati). Non sono però questi i dieci virutalmente qualificati alla Q2, visto che solo alcuni piloti sono riusciti a migliorare il tempo del mattino.

CLASSIFICA COMBINATA Nella classifica combinata di FP1 e FP2, che in caso di pioggia domani nelle FP3 sarebbe quella definitiva per l'accesso alla Q2, dietro a Zarco, Bagnaia e Martin figura Marc Marquez, con il tempo siglato questa mattina, così come Quartararo che non è riuscito a migliorarsi al pomeriggio. Stesso discorso per il sesto, Jack Miller, che ha trovato Nagashima lento in traiettoria all'ultimissimo giro, rovinando anche la prestazione di Marquez. Settimo e ottavo posto per Luca Marini e Miguel Oliveira, che al pomeriggio hanno limato qualche millesimo al tempo del mattino, mentre nono è Alex Rins, con il tempo siglato al mattino con la sua Suzuki. Decimo, anch'esso con il crono delle FP1, Franco Morbidelli su Yamaha. Restano perciò fuori dalla Q2, al momento: Enea Bastianini (Ducati), Cal Crutchlow (Yamaha) e soprattutto Aleix Espargaro (Aprilia), terzo nel mondiale. Fuori anche Marco Bezzecchi (14°), Fabio Di Giannantonio (16°) e Danilo Petrucci (24° e ultimo con la Suzuki).

Pubblicato da Simone Valtieri, 30/09/2022