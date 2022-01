MotoGP 2022: classifica piloti e costruttori

SI PARTE! Il campionato del mondo 2022 della classe MotoGP scatterà il 6 marzo prossimo a Losail, dove si disputerà il Gran Premio del Qatar, primo appuntamento di 21 in programma. Lo scorso fu Fabio Quartararo con la Yamaha a laurearsi campione del mondo MotoGP, davanti a Francesco Bagnaia con la Ducati e a Joan Mir con la Suzuki. Sono loro i principali favoriti per la vittoria, ma occhio anche a Marc Marquez con la Honda, le cui speranze di titolo sono legate al pieno recupero dal problema di diplopia che lo ha afflitto, Franco Morbidelli e Andrea Dovizioso con la Yamaha, Alex Rins con la Suzuki, Maverick Vinales con l'Aprilia e a tutta la pattuglia Ducati, con Jack Miller, Jorge Martin, Johann Zarco ed Enea Bastianini pronti al decollo, in una stagione che per la prima volta dopo 26 anni non vedrà ai nastri di partenza Valentino Rossi, ritiratosi al termine del 2021.

CLASSIFICA PILOTI MOTOGP 2022

Pos. Pilota Moto Nazione Punti 1 Fabio QUARTARARO Yamaha FRA 0 2 Francesco BAGNAIA Ducati ITA 0 3 Joan MIR Suzuki SPA 0 4 Jack MILLER Ducati AUS 0 5 Johann ZARCO Ducati FRA 0 6 Brad BINDER KTM RSA 0 7 Marc MARQUEZ Honda SPA 0 8 Aleix ESPARGARO Aprilia SPA 0 9 Jorge MARTIN Ducati SPA 0 10 Maverick VIÑALES Aprilia SPA 0 11 Enea BASTIANINI Ducati ITA 0 12 Pol ESPARGARO Honda SPA 0 13 Alex RINS Suzuki SPA 0 14 Miguel OLIVEIRA KTM POR 0 15 Takaaki NAKAGAMI Honda JPN 0 16 Alex MARQUEZ Honda SPA 0 17 Franco MORBIDELLI Yamaha ITA 0 18 Luca MARINI Ducati ITA 0 19 Andrea DOVIZIOSO Yamaha ITA 0 20 Remy GARDNER KTM AUS 0 21 Raul FERNANDEZ KTM SPA 0 22 Marco BEZZECCHI Ducati ITA 0 23 Fabio DI GIANNANTONIO Ducati ITA 0 24 Darryn BINDER Yamaha SAF 0

CLASSIFICA COSTRUTTORI MOTOGP 2022

Pos. Costruttore Punti 1 Ducati 0 2 Yamaha 0 3 Suzuki 0 4 Honda 0 5 KTM 0 6 Aprilia 0

CLASSIFICA TEAM MOTOGP 2022

Pos. Pilota Moto Punti 1 Ducati Lenovo Team Ducati 0 2 Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 0 3 Team Suzuki Ecstar Suzuki 0 4 Pramac Racing Ducati 0 5 Repsol Honda Team Honda 0 6 Red Bull KTM Factory Racing KTM 0 7 Lucio Cecchinello Racing Honda 0 8 VR46 Racing Team Ducati 0 9 Aprilia Racing Team Aprilia 0 10 WithU Yamaha RNF MotoGP Racing Yamaha 0 11 Tech 3 KTM Factory Team KTM 0 12 Gresini Racing MotoGP Ducati 0

Pubblicato da Simone Valtieri, 15/01/2022