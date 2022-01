Calendario MotoGP 2022: circuiti, date, risultati, test

Il calendario ufficiale delle tre classi del motomondiale 2022. Saranno 21 le tappe in programma per MotoGP, Moto2 e Moto3, due delle quali inedite

MOTOGP 2022 La prossima stagione del motomondiale sarà la più lunga di sempre - pandemia permettendo. Sono infatti ben 21 i Gran Premi in programma, tra cui gli inediti GP di Finlandia al KymiRing e GP di Indonesia a Mandalika (dove tra l'altro si è chiusa la scorsa stagione della World Superbike). Due gli appuntamenti italiani in programma: al Mugello si correrà nel weekend del 29 maggio, per il tradizionale Gran Premio d'Italia, mentre a Misano Adriatico si andrà il 4 settembre per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Di seguito tutte le tappe della stagione 2022.

Il Calendario MotoGP 2022

Calendario Test

31 gennaio-2 febbraio - Shakedown Test a Sepang

5-6 febbraio - Test ufficiali a Sepang

11-13 febbraio - Test ufficiali a Mandalika

22-24 febbraio - Test ufficiali a Jerez

VEDI ANCHE

Data Gran Premio Circuito 6 marzo Qatar* Losail International Circuit 20 marzo Indonesia** Mandalika International Street Circuit 3 aprile Argentina Termas de Rio Hondo 10 aprile Americhe Circuit of The Americas 24 aprile Portogallo Algarve International Circuit 1 maggio Spagna Circuito de Jerez-Ángel Nieto 15 maggio Francia Le Mans 29 maggio Italia Autodromo del Mugello 5 giugno Catalogna Barcelona-Catalunya 19 giugno Germania Sachsenring 26 giugno Olanda TT Circuit Assen 10 luglio Finlandia** KymiRing 7 agosto Gran Bretagna Silverstone Circuit 21 agosto Austria Red Bull Ring-Spielberg 4 settembre San Marino e Riviera di Rimini Misano World Circuit Marco Simoncelli 18 settembre Aragona MotorLand Aragón 25 settembre Giappone Twin Ring Motegi 2 ottobre Thailandia Chang International Circuit 16 ottobre Australia Philip Island 23 ottobre Malaysia Sepang International Circuit 6 novembre Comunità Valenciana Comunitat Valenciana-Ricardo Tormo

*Gara notturna

**Previa omologazione della pista

Tutte le date, gli eventi e la capienza degli impianti sono legate all'evoluzione della pandemia e soggette all'approvazione dei rispettivi governi e autorità di competenza.

Pubblicato da Simone Valtieri, 19/01/2022