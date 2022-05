MotoGP Francia 2022, gli Orari TV su Sky, Tv8 e NOW

La MotoGP approda oltralpe per il GP di Francia: gli orari per seguire in tv e streaming la gara di Le Mans

GP FRANCIA IN TV In Spagna abbiamo assistito alla rinascita di ''Pecco'' Bagnaia che con la sua Ducati ha vinto la gara di Jerez de la Frontera, tenendo a bada per 25 giri la Yamaha del leader del mondiale e campione del mondo in carica, Fabio Quartararo. La sfida si rinnoverà questo weekend in casa del pilota transalpino, con il Gran Premio di Francia sullo storico circuito di Le Mans nella versione breve, la pista Bugatti. Tanti saranno gli outsider sulla pista della Sarthe, a partire dai due piloti della Suzuki, Alex Rins e Joan Mir, che dopo la notizia dell'addio della casa di Hamamatsu a fine anno, dovranno mettersi in evidenza per trovare una sella per la prossima stagione. Occhio anche ad Aleix Espargarò, che è secondo nel mondiale con un'Aprilia competitiva su ogni circuito. Impossibile, poi non mettere tra i possibili protagonisti Enea Bastianini, Jorge Martin, Jack Miller (vincitore lo scorso anno) e Johann Zarco, ossia la folta pattuglia Ducati, ma anche Marc Marquez sempre alla ricerca di sé stesso. Infine gli outsider: dalle KTM di Miguel Oliveira e Brad Binder, alla Aprilia di Maverick Vinales, fino alle Yamaha di Franco Morbidelli e Andrea Dovizioso e alle Ducati di Marco Bezzecchi e Luca Marini.

Per non perdervi neanche un minuto di quello che accadrà nel settimo weekend dell'anno di MotoGP, Moto2, Moto3 e MotoE, trovate qui sotto tutti gli orari per seguire le due ruote, dalle libere del venerdì alle gare domenicali! L'appuntamento sarà trasmesso in diretta su SkySport MotoGP HD, e in chiaro in differita anche sul digitale terrestre su TV8. In streaming potrete invece assistere a ogni sessione su NOW, previa sottoscrizione di un abbonamento.

Il circuito Bugatti di Le Mans

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT MOTOGP HD (NOW) E TV8

Venerdì 13 maggio

08.25 - Prove Libere 1 - MotoE (SKY, NOW)

09.00 - Prove Libere 1 - Moto3 (SKY, NOW)

09.55 - Prove Libere 1 - MotoGP (SKY, NOW)

10.55 - Prove Libere 1 - Moto2 (SKY, NOW)

12.35 - Prove Libere 2 - MotoE (SKY, NOW)

13.15 - Prove Libere 2 - Moto3 (SKY, NOW)

14.10 - Prove Libere 2 - MotoGP (SKY, NOW)

15.10 - Prove Libere 2 - Moto2 (SKY, NOW)

16.50 - Qualifiche - MotoE (SKY, NOW)

VEDI ANCHE

Sabato 14 maggio

09.00 - Prove Libere 3 - Moto3 (SKY, NOW)

09.55 - Prove Libere 3 - MotoGP (SKY, NOW)

10.55 - Prove Libere 3 - Moto2 (SKY, NOW)

12.35 - Qualifiche - Moto3 (SKY, NOW, sintesi dalle 15.30 su TV8)

13.30 - Prove Libere 4 - MotoGP (SKY, NOW)

14.10 - Qualifiche - MotoGP (SKY, NOW, sintesi dalle 15.30 su TV8)

15.10 - Qualifiche - Moto2 (SKY, NOW, sintesi dalle 15.30 su TV8)

16.15 - Gara-1 MotoE (SKY, NOW)

Domenica 15 maggio

09.00 - Warm Up Moto3, Moto2, MotoGP (SKY, NOW)

11.00 - Gara - Moto3 (SKY, differita alle 14.05 su TV8)

12.20 - Gara - Moto2 (SKY, differita alle 15.25 su TV8)

14.00 - Gara - MotoGP (SKY, differita alle 17.05 su TV8)

15.30 - Gara - MotoE (SKY, NOW)

Il circuito Bugatti di Le Mans

TUTTO SUL GP DI FRANCIA 2022

Il tracciato sulla quale si correrà la gara domenica è la versione più piccola della pista leggendaria della 24 ore di Le Mans, quello denominato Bugatti. Si trova 5 km a sud della cittadina nella Loira e a circa 200 km dalla capitale Parigi. La pista è tappa abituale per il Gran Premio di Francia dal 2000, e aveva in precedenza ospitato altre 11 gare del motomondiale tra il 1969 e il 1995, quando uscì dal calendario dopo un gravissimo incidente occorso allo spagnolo Alberto Puig per condurre lavori di messa in sicurezza del tracciato. Sui 4,2 km di lunghezza dunque, i piloti si troveranno ad affrontare 5 curve a sinistra e 9 a destra (si gira in senso orario) e un rettilineo più lungo di 674 metri tra la 8 e la 9, se non si considera il tratto in pieno tra la 14 e la 3. Il record della pista in gara appartiene a Maverick Vinales, che nel 2017 con la Yamaha siglò un 1:32.309, mentre la prestazione più bassa in assoluto è di Johann Zarco, che nel 2018 scattò in pole, sempre con la Yamaha, in 1:31.185. Il record di velocità, infine, appartiene ad Alex Marquez, che lo scorso anno lo ha ritoccato con la sua Honda toccando i 323.7 kmh.

Dopo il grigio weekend del GP del Portogallo, con tanta acqua che ha condizionato soprattutto le giornate di venerdì e sabato, ma anche la gara Moto2 di domenica, a Jerez de la Frontera è previsto tempo splendido, con sole per tutti e tre i giorni di gara e basse probabilità di pioggia. Di seguito il dettaglio da weather.com.

Venerdì 29 aprile: temperature: max 23°, min 11°; per lo più soleggiato, precipitazioni 20%, umidità 61%, vento 14km/h.

Sabato 30 aprile: temperature: max 26°, min 11°; per lo più soleggiato, precipitazioni 10%, umidità 52%, vento 14km/h.

Domenica 1 maggio: temperature: max 26°, min 12°; precipitazioni sparse, precipitazioni 10%, umidità 51%, vento 16km/h.

Pubblicato da Simone Valtieri, 10/05/2022