MotoGP Francia 2022, FP2: Bastianini, record e caduta! Bagnaia quinto

MISSILE ENEA Si va fortissimo nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Francia. Nella prima di questa mattina, Pol Espargaro si era fermato a 6 decimi dal record della pista. Al pomeriggio, invece, il più veloce è stato Enea Bastianini, che è andato a battere un primato vecchio di ben quattro anni, togliendolo a Johann Zarco e portandoselo a casa in 1:31.148! Il vincitore di due GP quest'anno con la Ducati del team Gresini Racing, ha messo dietro di due decimi Aleix Espargaro con l'Aprilia e di tre Alex Rins con la Suzuki.

PECCO C'È Non male anche il pomeriggio di Francesco Bagnaia, che nel finale non ha migliorato il tempo di inizio sessione, comunque un ottimo 31'6, quinto a mezzo secondo da Bastianini. Pecco è arrivato alle spalle dell'altra Ducati di Johann Zarco e ha preceduto nella top ten Fabio Quartararo (Yamaha), Brad Binder (KTM), Joan Mir (Suzuki), Jorge Martin (Ducati) e Jack Miller (Ducati). Buon tempo per Franco Morbidelli, che però resta fuori dalla top ten per un decimo circa, e va a cadere nel finale. A tal proposito, tantissime le cadute anche questo pomeriggio: a terra nell'ordine, sono andati Mir, Zarco, Miller, Darryn Binder, Bezzecchi, Marini, Morbidelli, Alex Marquez e Bastianini, tre curve dopo aver realizzato il record della pista.. Gli altri italiani: 15° Di Giannantonio, 16° Bezzecchi, 17° Marini e 19° Oliveira. 14°, infine, Marc Marquez, apparso per tutta la giornata per nulla a suo agio con moto e pista.

Pubblicato da Simone Valtieri, 13/05/2022