MotoGP Francia 2022, Pecco Bagnaia ancora in pole! Doppietta Ducati con Miller

BIS DI PECCO! E crolla ancora il record della pista nelle qualifiche del Gran Premio di Francia! L'uomo più veloce di sempre in un giro secco sul ''Bugatti'' di Le Mans è Francesco Bagnaia che con il tempo di 1:30.450 conquista la pole portandosi dietro il compagno di squadra Jack Miller a cui offre la scia nei momenti decisivi per una doppietta del Ducati Lenovo Team. Prima pole position di sempre per la Ducati a Le Mans! Con loro in prima fila ci sarà un'altra moto italiana, l'Aprilia di uno stupefacente Aleix Espargarò, terzo ad appena 159 millesimi dalla prestazione sublime del pilota torinese, e rimessosi in piedi presto (e bene) dopo una caduta nelle FP4.

QUARTO QUARTARARO In seconda fila scatterà l'idolo di casa Fabio Quartararo, che ci ha provato in tutti i modi ma non è riuscito a trovare il giro perfetto. Il campione del mondo della Yamaha è però il detentore del miglior passo gara, e dunque sarà comunque tra i favoriti della gara di domani. Al suo fianco altre due Ducati, quelle di Enea Bastianini e Johann Zarco. Terza fila per le due Suzuki di Joan Mir e Alex Rins, e per la quinta Ducati, quella di Jorge Martin, mentre in quarta fila ci sono solamente Honda, con Marc Marquez, Pol Espargaro (che ha quasi centrato Zarco mentre cercava il giro veloce, episodio che sarà analizzato dagli steward nelle prossime ore) e Takaaki Nakagami.

DOPPIETTA IBERICA Nella Q1 i due che avevano avuto accesso alla Q2 erano stati Jorge Martin su Ducati e Joan Mir su Suzuki, con Marco Bezzecchi fuori di appena 7 millesimi. In quinta fila con il ragazzo del team VR46 Academy ci saranno Maverick Vinales con l'Aprilia e il suo compagno di team in Ducati, Luca Marini. Sesta fila per un buon Fabio Di Giannantonio su Ducati, accompagnato da lle KTM di Miguel Oliveira e Brad Binder. Settima fila per le due Yamaha di Franco Morbidelli e Andrea Dovizioso e per la Honda di Alex Marquez, mentre in ottava e ultima fila scatteranno la KTM di Remy Gardner, la Yamaha di Darryn Binder e l'altra KTM di Raul Fernandez.

Pubblicato da Simone Valtieri, 14/05/2022