MotoGP Francia 2022, FP3: Super Zarco! Ma Bagnaia e Quartararo sono lì

FULMINI ROSSI! A Le Mans si va veloce come non mai. Già nelle FP2 di ieri era stato ritoccato il record della pista da Enea Bastianini, nelle FP3 del Gran Premio di Francia il primato della pista è stato stracciato, con ben nove piloti che sono scesi sotto al tempo della ''Bestia'' di ieri. Il miglior dei tutti è stato il padrone di casa Johann Zarco, che in 1:30.537 riscrive la storia del Bugatti, si riprende il record del tracciato che gli apparteneva fino a ieri (A scendere sotto a quel tempo sono stati invece ben 12 piloti), e supera in extremis, di 31 millesimi, il miglior tempo fino a quel momento di Francesco Bagnaia. Le due Ducati hanno staccato di un decimo Fabio Quartararo con la Yamaha e di due Marc Marquez con la Honda, che hanno agito di accordo e a fine sessione si sono persino salutati per la ''missione compiuta''.

BESTIA, PER UN PELO! E missione compiuta, ossia qualificazione in Q2 diretta, anche per altri sei piloti: Jack Miller (Ducati), Aleix Espargarò (Aprilia), Takaaki Nakagami (Honda), Alex Rins (Suzuki), Pol Espargarò (Honda) ed Enea Bastianini, che ha rotto il motore della sua Ducati e pre un pelo ha salvato la permanenza in top ten. Restano fuori invece, per appena tre millesimi Jorge Martin (Ducati) e per 21 millesimi Maverick Vinales (Aprilia), così come Joan Mir, staccato di appena 8 centesimi da Bastianini. Per quanto riguarda gli italiani, stesso tempo di Mir per Luca Marini, 14° per averlo ottenuto dopo, poi 16° Marco Bezzecchi, 17° Fabio Di Giannantonio, 19° Franco Morbidelli e 20° Andrea Dovizioso. Tutti loro si batteranno per due posti in Q2 questo pomeriggio nella Q2 che inizierà alle 14.10 italiane. Rispetto alle tante di ieri, da segnalare una sola caduta, di Pol Espargaro nella prima parte di sessione.

Pubblicato da Simone Valtieri, 14/05/2022