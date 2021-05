GRAN PREMIO DI FRANCIA Disputatosi per la prima volta nel lontano 1920, ben prima che il Motomondiale prendesse il via nel 1949, il GP di Francia è una delle gare storiche del calendario motoristico internazionale. Per la prima volta valido per il campionato del mondo nel 1951, è stato ospitato da svariate piste, a cominciare da quella di Albi, Rouen,Reims e Clermont Ferrand negli anni '50-'60. Risale al 1969 la prima apparizione del tracciato ''Bugatti'' di Le Mans, del 1973 è quella del Paul Ricard e del 1978 quella di Nogaro. Una edizione, quella del 1992, si è anche disputata a Magny Cours, poi dal 2000 in poi è divenuta Le Mans la sede fissa di un appuntamento che ha ospitato ben oltre 60 edizioni valide per il Motomondiale e che con otto differenti sedi è il GP più itinerante della storia.

Anno Circuito Pilota Naz. 2002 Le Mans Valentino Rossi (Honda) ITA 2003 Le Mans Sete Gibernau (Honda) SPA 2004 Le Mans Sete Gibernau (Honda) SPA 2005 Le Mans Valentino Rossi (Yamaha) ITA 2006 Le Mans Marco Melandri (Honda) ITA 2007 Le Mans Chris Vermeulen (Suzuki) AUS 2008 Le Mans Valentino Rossi (Yamaha) ITA 2009 Le Mans Jorge Lorenzo (Yamaha) SPA 2010 Le Mans Jorge Lorenzo (Yamaha) SPA 2011 Le Mans Casey Stoner (Honda) AUS 2012 Le Mans Jorge Lorenzo (Yamaha) SPA 2013 Le Mans Daniel Pedrosa (Honda) SPA 2014 Le Mans Marc Márquez (Honda) SPA 2015 Le Mans Jorge Lorenzo (Yamaha) SPA 2016 Le Mans Jorge Lorenzo (Yamaha) SPA 2017 Le Mans Maverick Viñales (Yamaha) SPA 2018 Le Mans Marc Márquez (Honda) SPA 2019 Le Mans Marc Márquez (Honda) SPA 2020 Le Mans Danilo Petrucci (Ducati) ITA 2021 Le Mans Jack Miller (Ducati) AUS

Anno Circuito Pilota Naz. 2010 Le Mans Toni Elías (Moriwaki) SPA 2011 Le Mans Marc Márquez (Suter) SPA 2012 Le Mans Thomas Lüthi (Kalex) SVI 2013 Le Mans Scott Redding (Kalex) GBR 2014 Le Mans Mika Kallio (Kalex) FIN 2015 Le Mans Thomas Lüthi (Kalex) SVI 2016 Le Mans Álex Rins (Kalex) SPA 2017 Le Mans Franco Morbidelli (Kalex) ITA 2018 Le Mans Francesco Bagnaia (Kalex) ITA 2019 Le Mans Álex Márquez (Kalex) SPA 2020 Le Mans Sam Lowes (Kalex) GBR 2021 Le Mans Raul Fernandez (Kalex) SPA

Anno Circuito Pilota Naz. 2012 Le Mans Louis Rossi (FTR-Honda) FRA 2013 Le Mans Maverick Viñales (KTM) SPA 2014 Le Mans Jack Miller (KTM) AUS 2015 Le Mans Romano Fenati (KTM) ITA 2016 Le Mans Brad Binder (KTM) SAF 2017 Le Mans Joan Mir (Honda) SPA 2018 Le Mans Albert Arenas (KTM) SPA 2019 Le Mans John McPhee (Honda) GBR 2020 Le Mans Celestino Vietti (KTM) ITA 2021 Le Mans Sergio Garcia (GasGas) SPA

Anno Circuito Pilota Naz. 2020 Le Mans Jordi Torres (Energica) SPA 2020 Le Mans Niki Tuuli (Energica) FIN 2021 Le Mans Eric Granado (Energica) BRA

Anno Circuito Pilota Naz. 1951 Albi Alfredo Milani (Gilera) ITA 1953 Rouen Geoff Duke (Gilera) GBR 1954 Reims Pierre Monneret (Gilera) FRA 1955 Reims Geoff Duke (Gilera) GBR 1959 Clermont-Ferrand John Surtees (MV Agusta) GBR 1960 Clermont-Ferrand John Surtees (MV Agusta) GBR 1961 Clermont-Ferrand Gary Hocking (MV Agusta) RHO 1969 Le Mans Giacomo Agostini (MV Agusta) ITA 1970 Le Mans Giacomo Agostini (MV Agusta) ITA 1972 Clermont-Ferrand Giacomo Agostini (MV Agusta) ITA 1973 Paul Ricard Jarno Saarinen (Yamaha) FIN 1974 Clermont-Ferrand Phil Read (MV Agusta) GBR 1975 Paul Ricard Giacomo Agostini (Yamaha) ITA 1976 Le Mans Barry Sheene (Suzuki) GBR 1977 Paul Ricard Barry Sheene (Suzuki) GBR 1978 Nogaro Kenny Roberts (Yamaha) USA 1979 Le Mans Barry Sheene (Suzuki) GBR 1980 Paul Ricard Kenny Roberts (Yamaha) USA 1981 Paul Ricard Marco Lucchinelli (Suzuki) ITA 1982 Nogaro Michel Frutschi (Sanvenero) SVI 1983 Le Mans Freddie Spencer (Honda) USA 1984 Paul Ricard Freddie Spencer (Honda) USA 1985 Le Mans Freddie Spencer (Honda) USA 1986 Paul Ricard Eddie Lawson (Yamaha) USA 1987 Le Mans Randy Mamola (Yamaha) USA 1988 Paul Ricard Eddie Lawson (Yamaha) USA 1989 Le Mans Eddie Lawson (Honda) USA 1990 Le Mans Kevin Schwantz (Suzuki) USA 1991 Paul Ricard Wayne Rainey (Yamaha) USA 1992 Magny-Cours Wayne Rainey (Yamaha) USA 1994 Le Mans Michael Doohan (Honda) AUS 1995 Le Mans Michael Doohan (Honda) AUS 1996 Paul Ricard Michael Doohan (Honda) AUS 1997 Paul Ricard Michael Doohan (Honda) AUS 1998 Paul Ricard Àlex Crivillé (Honda) SPA 1999 Paul Ricard Àlex Crivillé (Honda) SPA 2000 Le Mans Àlex Crivillé (Honda) SPA 2001 Le Mans Max Biaggi (Yamaha) ITA

Anno Circuito Pilota Naz. 1951 Albi Geoff Duke (Norton) GBR 1953 Rouen Fergus Anderson (Moto Guzzi) GBR 1954 Reims Pierre Monneret (AJS) FRA 1955 Reims Duilio Agostini (Moto Guzzi) ITA 1959 Clermont-Ferrand John Surtees (MV Agusta) GBR 1960 Clermont-Ferrand Gary Hocking (MV Agusta) RHO 1966 Clermont-Ferrand Mike Hailwood (Honda) GBR 1972 Clermont-Ferrand Jarno Saarinen (Yamaha) FIN 1973 Paul Ricard Giacomo Agostini (MV Agusta) ITA 1974 Clermont-Ferrand Giacomo Agostini (Yamaha) ITA 1975 Paul Ricard Johnny Cecotto (Yamaha) VEN 1976 Le Mans Walter Villa (Harley Davidson) ITA 1977 Paul Ricard Takazumi Katayama (Yamaha) JPN 1978 Nogaro Gregg Hansford (Kawasaki) AUS 1979 Le Mans Patrick Fernandez (Yamaha) FRA 1980 Paul Ricard Jon Ekerold (Bimota-Yamaha) SAF 1982 Nogaro Jean-François Baldé (Kawasaki) FRA

Anno Circuito Pilota Naz. 1951 Albi Bruno Ruffo (Moto Guzzi) ITA 1954 Reims Werner Haas (NSU) GER 1961 Clermont-Ferrand Tom Phillis (Honda) AUS 1962 Clermont-Ferrand Jim Redman (Honda) RHO 1963 Clermont-Ferrand Annullato 1964 Clermont-Ferrand Phil Read (Yamaha) GBR 1965 Rouen Phil Read (Yamaha) GBR 1966 Clermont-Ferrand Mike Hailwood (Honda) GBR 1967 Clermont-Ferrand Bill Ivy (Yamaha) GBR 1969 Le Mans Santiago Herrero (OSSA) SPA 1970 Le Mans Rodney Gould (Yamaha) GBR 1972 Clermont-Ferrand Phil Read (Yamaha) GBR 1973 Paul Ricard Jarno Saarinen (Yamaha) FIN 1975 Paul Ricard Johnny Cecotto (Yamaha) VEN 1976 Le Mans Walter Villa (Harley Davidson) ITA 1977 Paul Ricard Jon Ekerold (Yamaha) SAF 1978 Nogaro Gregg Hansford (Kawasaki) AUS 1979 Le Mans Kork Ballington (Kawasaki) SAF 1980 Paul Ricard Kork Ballington (Kawasaki) SAF 1981 Paul Ricard Anton Mang (Kawasaki) GER 1982 Nogaro Jean-Louis Tournadre (Yamaha) FRA 1983 Le Mans Alan Carter (Yamaha) GBR 1984 Paul Ricard Anton Mang (Yamaha) GER 1985 Le Mans Freddie Spencer (Honda) USA 1986 Paul Ricard Carlos Lavado (Yamaha) VEN 1987 Le Mans Reinhold Roth (Honda) GER 1988 Paul Ricard Jacques Cornu (Honda) SVI 1989 Le Mans Carlos Cardús (Honda) SPA 1990 Le Mans Carlos Cardús (Honda) SPA 1991 Paul Ricard Loris Reggiani (Aprilia) ITA 1992 Magny-Cours Loris Reggiani (Aprilia) ITA 1994 Le Mans Loris Capirossi (Honda) ITA 1995 Le Mans Ralf Waldmann (Honda) GER 1996 Paul Ricard Max Biaggi (Aprilia) ITA 1997 Paul Ricard Tetsuya Harada (Aprilia) JPN 1998 Paul Ricard Tetsuya Harada (Aprilia) JPN 1999 Paul Ricard Tōru Ukawa (Honda) JPN 2000 Le Mans Tōru Ukawa (Honda) JPN 2001 Le Mans Daijirō Katō (Honda) JPN 2002 Le Mans Fonsi Nieto (Aprilia) SPA 2003 Le Mans Toni Elías (Aprilia) SPA 2004 Le Mans Daniel Pedrosa (Honda) SPA 2005 Le Mans Daniel Pedrosa (Honda) SPA 2006 Le Mans Yūki Takahashi (Honda) JPN 2007 Le Mans Jorge Lorenzo (Aprilia) SPA 2008 Le Mans Alex Debón (Aprilia) SPA 2009 Le Mans Marco Simoncelli (Gilera) ITA

Anno Circuito Pilota Naz. 1955 Reims Carlo Ubbiali (MV Agusta) ITA 1961 Clermont-Ferrand Tom Phillis (Honda) AUS 1962 Clermont-Ferrand Kunimitsu Takahashi (Honda) JPN 1963 Clermont-Ferrand Hugh Anderson (Suzuki) NZL 1964 Clermont-Ferrand Luigi Taveri (Honda) SVI 1965 Rouen Hugh Anderson (Suzuki) NZL 1967 Clermont-Ferrand Bill Ivy (Yamaha) GBR 1969 Le Mans Jean Auréal (Yamaha) FRA 1970 Le Mans Dieter Braun (Suzuki) GER 1972 Clermont-Ferrand Gilberto Parlotti (Morbidelli) ITA 1973 Paul Ricard Kent Andersson (Yamaha) SVE 1974 Clermont-Ferrand Kent Andersson (Yamaha) SVE 1975 Paul Ricard Kent Andersson (Yamaha) SVE 1977 Paul Ricard Pier Paolo Bianchi (Morbidelli) ITA 1978 Nogaro Pier Paolo Bianchi (Minarelli) ITA 1979 Le Mans Guy Bertin (Motobécane) FRA 1980 Paul Ricard Ángel Nieto (Minarelli) SPA 1981 Paul Ricard Ángel Nieto (Minarelli) SPA 1982 Nogaro Jean-Claude Selini (MBA) FRA 1983 Le Mans Ricardo Tormo (MBA) SPA 1984 Paul Ricard Ángel Nieto (Garelli) SPA 1985 Le Mans Ezio Gianola (Garelli) ITA 1986 Paul Ricard Luca Cadalora (Garelli) ITA 1987 Le Mans Fausto Gresini (Garelli) ITA 1988 Paul Ricard Jorge Martínez (Derbi) SPA 1989 Le Mans Jorge Martínez (Derbi) SPA 1990 Le Mans Hans Spaan (Honda) OLA 1991 Paul Ricard Loris Capirossi (Honda) ITA 1992 Magny-Cours Ezio Gianola (Honda) ITA 1994 Le Mans Noboru Ueda (Honda) JPN 1995 Le Mans Haruchika Aoki (Honda) JPN 1996 Paul Ricard Stefano Perugini (Aprilia) ITA 1997 Paul Ricard Valentino Rossi (Aprilia) ITA 1998 Paul Ricard Kazuto Sakata (Aprilia) JPN 1999 Paul Ricard Roberto Locatelli (Aprilia) ITA 2000 Le Mans Yōichi Ui (Derbi) JPN 2001 Le Mans Manuel Poggiali (Gilera) RSM 2002 Le Mans Lucio Cecchinello (Aprilia) ITA 2003 Le Mans Daniel Pedrosa (Honda) SPA 2004 Le Mans Andrea Dovizioso (Honda) ITA 2005 Le Mans Thomas Lüthi (Honda) SVI 2006 Le Mans Thomas Lüthi (Honda) SVI 2007 Le Mans Sergio Gadea (Aprilia) SPA 2008 Le Mans Mike Di Meglio (Derbi) FRA 2009 Le Mans Julián Simón (Aprilia) SPA 2010 Le Mans Pol Espargaró (Derbi) SPA 2011 Le Mans Maverick Viñales (Aprilia) SPA

Anno Circuito Pilota Naz. 1985 Le Mans Angel Nieto (Derbi) SPA

Anno Circuito Pilota Naz. 1962 Clermont-Ferrand Jan Huberts (Kreidler) OLA 1963 Clermont-Ferrand Hans-Georg Anscheidt (Kreidler) GER 1964 Clermont-Ferrand Hugh Anderson (Suzuki) AUS 1965 Rouen Ralph Bryans (Honda) GBR 1967 Clermont-Ferrand Yoshimi Katayama (Suzuki) JPN 1969 Le Mans Aalt Toersen (Kreidler) OLA 1970 Le Mans Ángel Nieto (Derbi) SPA 1974 Clermont-Ferrand Henk van Kessel (Kreidler) OLA 1976 Le Mans Herbert Rittberger (Kreidler) GER 1979 Le Mans Eugenio Lazzarini (Kreidler) ITA 1983 Le Mans Stefan Dörflinger (Kreidler) SVI