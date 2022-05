Stampa britannica: "Suzuki lascia la MotoGP a fine 2022"

FULMINE A CIEL SERENO La Suzuki sarebbe pronta a lasciare la MotoGP. Un fulmine a ciel sereno per una casa che sta lottando per il titolo mondiale non con uno, ma con due piloti (Joan Mir e Alex Rins), che è in testa al campionato mondiale team con il Suzuki Ecstar, e che ha vinto due titoli mondiali non più tardi di due anni fa, senza contare il fresco arrivo di un manager navigato come Livio Suppo al timone, che recentemente aveva illustrato i piani futuri del team. A scagliare la bomba è stato l'autorevole sito Autosport, che in un breve pezzo a firma di Oriol Puigdemont, riassume la vicenda della casa di Hamamatsu nel Motomondiale, prima di lanciarsi in due righe di spiegazione.

SOTTO SHOCK ''Suzuki è pronta a lasciare la MotoGP al termine del 2022, ad appena 7 anni dal rientro nella categoria. - Si legge sul portale d'oltremanica - Autosport ha appreso che la dirigenza Suzuki ha riunito i membri del team MotoGP nella giornata di lunedì (oggi) e ha comunicato la decisione di lasciare a fine anno. La decisione è stata uno shock per tutti nel team, l'annuncio ufficiale arriverà probabilmente nelle prossime ore''. Nella giornata di oggi il team Suzuki, come tutti e 11 gli altri team della classe regina, è stata impegnata nei test di Jerez, che hanno seguito il weekend del Gran Premio di Spagna.

