MotoGP Spagna 2022, gli Orari TV su Sky, Tv8 e NOW

La MotoGP approda in Andalusia per il GP di Spagna: gli orari per seguire in tv e streaming la gara di Jerez de la Frontera

GP SPAGNA IN TV Dopo il Gran Premio del Portogallo la MotoGP resta nella penisola iberica trasferendosi in Andalusia, dove nel fine settimana è previsto il Gran Premio di Spagna al circuito Angel Nieto di Jerez de la Frontera. La cortissima classifica è comandata da Fabio Quartararo (Yamaha), vincitore della scorsa gara, e da Alex Rins (Suzuki), il più costante in questo avvio di stagione assieme ad Aleix Espargarò (Aprilia), che li segue dalla terza piazza a 3 punti. Ma tanti sono gli aspiranti al podio della conosciutissima pista di Jerez, la pista che più di tutte ospita test MotoGP, Moto2 e Moto3. Intanto, lato Ducati, è atteso al riscatto Enea Bastianini, caduto a Portimao e ora quarto nel mondiale a 8 punti dalla vetta, ma anche Jorge Martin e Jack Miller (entrambi scivolati), Francesco Bagnaia (ottavo), mentre cerca conferme Johann Zarco (secondo in Portogallo). Da seguire anche la squadra Honda, giunta compatta nella top ten in Algarve con Marc e Alex Marquez e con Pol Espargarò, mentre Joan Mir sarà favorito al pari dei primi due del mondiale, in una classifica che lo vede penalizzato dopo essere stato travolto da Miller la scorsa domenica, quando lottava per un gradino del podio. Infine gli outsider: dalle KTM di Miguel Oliveira e Brad Binder, alla Aprilia di Maverick Vinales, fino alle Yamaha di Franco Morbidelli e Andrea Dovizioso e alle Ducati di Marco Bezzecchi e Luca Marini.

Per non perdervi neanche un minuto di quello che accadrà nel sesto weekend dell'anno di MotoGP, Moto2, Moto3 e, stavolta, anche MotoE, trovate qui sotto tutti gli orari per seguire le due ruote, dalle libere del venerdì alle gare domenicali! L'appuntamento sarà trasmesso in diretta su SkySport MotoGP HD, e in chiaro in diretta anche sul digitale terrestre su TV8. In streaming potrete invece assistere a ogni sessione su NOW, previa sottoscrizione di un abbonamento.

MotoGP Spagna 2021, Jerez: Fabio Quartararo (Yamaha)

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT MOTOGP HD (NOW) e TV8

Venerdì 29 aprile

08.25 - Prove Libere 1 - MotoE (SKY, NOW)

09.00 - Prove Libere 1 - Moto3 (SKY, NOW)

09.55 - Prove Libere 1 - MotoGP (SKY, NOW)

10.55 - Prove Libere 1 - Moto2 (SKY, NOW)

12.35 - Prove Libere 2 - MotoE (SKY, NOW)

13.15 - Prove Libere 2 - Moto3 (SKY, NOW)

14.10 - Prove Libere 2 - MotoGP (SKY, NOW)

15.10 - Prove Libere 2 - Moto2 (SKY, NOW)

16.50 - Qualifiche - MotoE (SKY, NOW)

VEDI ANCHE

Sabato 30 aprile

09.00 - Prove Libere 3 - Moto3 (SKY, NOW)

09.55 - Prove Libere 3 - MotoGP (SKY, NOW)

10.55 - Prove Libere 3 - Moto2 (SKY, NOW)

12.35 - Qualifiche - Moto3 (SKY, NOW, TV8)

13.30 - Prove Libere 4 - MotoGP (SKY, NOW)

14.10 - Qualifiche - MotoGP (SKY, NOW, TV8)

15.10 - Qualifiche - Moto2 (SKY, NOW, TV8)

16.15 - Gara-1 MotoE (SKY, NOW)

Domenica 1 maggio

09.00 - Warm Up Moto3, Moto2, MotoGP (SKY, NOW)

11.00 - Gara - Moto3 (SKY, TV8)

12.20 - Gara - Moto2 (SKY, TV8)

14.00 - Gara - MotoGP (SKY, TV8)

15.30 - Gara - MotoE (SKY, NOW)

MotoGP Spagna 2020, Jerez - prime fasi di gara

TUTTO SUL GP DI SPAGNA 2022

La pista di Jerez de la Frontera, intitolata negli ultimi anni alla memoria del campione iberico Angel Nieto, è stata costruita nel 1986 e ha ospitato il suo primo Gran Premio la stagione successiva. Il circuito è un vero e proprio catino bollente dove - in condizioni normali e non pandemiche- rimbomberebbe il calore dei tifosi spagnoli, in passato presenti in oltre 250.000, ma anche quest'anno la gara si svolgerà a porte chiuse a causa delle restrizioni imposte dal Covid-19. La lunghezza della pista è di 4.423 metri o di 4.428 a seconda della configurazione, ed è stata ripavimentata nel 2005. Ci sono in totale 13 curve, 5 a sinistra e 8 a destra con una carreggiata larga 11 metri e il rettilineo più lungo di appena 607 metri. Si gira in senso orario. Il record in gara appartiene a Fabio Quartararo, che nel 2021 lo ha tolto a Marc Marquez, e sulla sua Yamaha ha stabilito il fast lap dello scorso GP in 1'37''770, ma il giro più veloce di sempre appartiene al suo ex compagno Maverick Vinales, che nel 2020 ha stabilito il primato nelle qualifiche scendendo fino al super tempo di 1'36''584.

Dopo il grigio weekend del GP del Portogallo, con tanta acqua che ha condizionato soprattutto le giornate di venerdì e sabato, ma anche la gara Moto2 di domenica, a Jerez de la Frontera è previsto tempo splendido, con sole per tutti e tre i giorni di gara e basse probabilità di pioggia. Di seguito il dettaglio da weather.com.

Venerdì 29 aprile: temperature: max 23°, min 11°; per lo più soleggiato, precipitazioni 20%, umidità 61%, vento 14km/h.

Sabato 30 aprile: temperature: max 26°, min 11°; per lo più soleggiato, precipitazioni 10%, umidità 52%, vento 14km/h.

Domenica 1 maggio: temperature: max 26°, min 12°; precipitazioni sparse, precipitazioni 10%, umidità 51%, vento 16km/h.

Pubblicato da Simone Valtieri, 26/04/2022