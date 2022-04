MotoGP Spagna 2022, FP2: riecco la Ducati! Bastianini-Bagnaia alle spalle di Quartararo

SUPER SFIDA La seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna è stata molto intensa e serrata, con 23 piloti raccolti in un secondo e tre decimi (E a pochi minuti dalla fine al vertice c'erano ben sei piloti raccolti in meno di mezzo decimo di secondo: Aleix Espargarò, Mir, Quartararo, Martin, Bagnaia e Vinales). Nel finale tutti hanno montato la gomma morbida e le prestazioni sono scese bruscamente. Alla fine il miglior tempo è stato di un super Fabio Quartararo, che con la Yamaha ha pescato un 1:37.071! Secondo tempo per Enea Bastianini in 1:37.272, migliore di un ''Pecco'' Bagnaia comunque ritrovato, apparso come quello dello scorso anno in sella, padrone della Ducati in ogni fase della curva. Il suo miglior tempo è stato un 1:37.283, con in tasca anche un tempo di 2 centesimi inferiore che gli è stato cancellato per track limits.

DIFFICOLTÀ MARQUEZ Alle spalle dei primi tre ancora una Ducati, quella di signor pole, Jorge Martin, che ha preceduto la Honda di Taka Nakagami e la KTM di Brad Binder. Settima la Honda di Pol Espargarò, davanti a Alex Rins (Suzuki), Vinales (Aprilia) e Miller (Ducati). Ancora Ducati fuori dalla top ten con Johann Zarco, poi Joan Mir (Suzuki), Aleix Espargarò (Aprilia) e Franco Morbidelli (Yamaha). Grossi problemi invece per Marc Marquez, (19°) con due cadute nello stesso giro, quando è stato riportato ai box da un Dani Pedrosa che passava di lì in scooter, e diverse polemiche in pista per traiettorie tagliate qua e là con i fratelli Espargarò. Per quanto riguarda gli altri italiani: 17° Luca Marini a un secondo e spicci dalla vetta, 18° bezzecchi, 20° Dovizioso, 21° Di Giannantonio e 25° Savadori. Non correrà neanche in questo fine settimana Raul Fernandez, ancora infortunato.

Pubblicato da Simone Valtieri, 29/04/2022