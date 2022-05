Moto2 Spagna 2022, trionfa Ogura! Arbolino sul podio, Vietti sesto

PRIMA VITTORIA Il Gran Premio di Spagna della classe Moto2 è un monologo di Ai Ogura, il giapponese del team Honda Asia che resta al comando dal primo all'ultimo giro, portandosi dietro ad Aron Canet - a meno di una settimana dalla disastrosa caduta di Portimao - e Tony Arbolino. Per Ogura non solo è la prima vittoria in Moto2, ma anche in carriera nel Motomondiale, non avendo lui mai vinto in Moto3. Cadono tanti big: Acosta, Chantra, Dixon e Aldeguer, mentre fatica Celestino Vietti, che difende comunque una sesta posizione, passato in gara da Augusto Fernandez, quarto, e Marcel Schrotter, quinto. A punti anche Zaccone, Manzi e Dalla Porta. Nel mondiale Vietti resta saldamente al comando, ma ora i punti di margine su Ogura sono 19, con 30 su Arbolino e 31 su Canet.

LA GARA Al via scatta bene dalla pole position Ai Ogura che mantiene la prima piazza davanti a un bravissimo Canet, che nonostante l'infortunio balza dalla quarta alla seconda piazza. Diventa terzo Arbolino, inizialmente passato da Aldeguer ma poi lo spagnolo viene superato da Chantra e Vietti. Parte male Lowes, da terzo a settimo, poi sesto nelle prime fasi di gara anche lui passando Aldeguer. Subito fuori dai giochi Acosta che scivola nel corso del secondo giro e riparte ultimo. Lowes risale nel frattempo passando Vietti e mettendosi in quinta piazza. Dopo un paio di giri di schermaglie, Arbolino passa Canet e prova a non far scappare Ogura. La situazione rimane questa per qualche giro, poi Canet e Arbolino tornano a battagliare tra loro, Ogura ringrazia e se ne va. Dietro Lowes passa Chantra e si mette in scia al compagno di team, mentre Vietti perde terreno e viene ripreso dal gruppetto inseguitore e passato da Augusto Fernandez. Pochi istanti dopo Sam Lowes, però, rovina tutto scivolando a curva 8 mentre provava a raggiungere Arbolino. Somkiat Chantra lo imita al giro successivo, stendendosi anche lui e lasciando la compagnia dei primi tre in fuga. Quarto diventa Fernandez in solitario, mentre Vietti viene ripreso da Aldeguer e Dixon e deve difendere la quinta piazza, ma un'entrata troppo ottimista del britannico lo porta a perdere l'anteriore e a travolgere nella caduta anche Aldeguer, salvando la quinta piazza di Celestino. Nella fase centrale la gara ha poco da raccontare, con Ogura, Canet e Arbolino che si studiano lì davanti e con Vietti che deve guardarsi le spalle anche dal ritorno di Schrotter che si ricongiunge a 8 giri dalla fine. Davanti Ogura approfitta di un errorino di Canet per portare il suo vantaggio oltre il secondo sulla coppia composta dallo spagnolo e da Arbolino. Dietro di loro, dopo qualche giro di battaglia, Schrotter passa Arbolino e sale in quinta posizione. Negli ultimi giri non accade quasi nulla là davanti: vince Ai Ogura, al primo successo in carriera in Moto2. Sul podio salgono Aron Canet e Tony Arbolino, con Celestino Vietti che con il sesto posto salva 19 punti di margine in classifica sul giapponese e una trentina su Canet e Arbolino. 4° termina Fernanez davanti a Schrotter. Gli altri italiani: 11° Zaccone, 13° Manzi e 15° Dalla Porta.

Ordine d'arrivo GP Spagna 2022 - Classe Moto2

Classifica Mondiale Moto2 dopo il GP Spagna 2022

Pos. Pilota Moto Nazione Punti 1 Celestino VIETTI Kalex ITA 100 2 Ai OGURA Kalex JPN 81 3 Tony ARBOLINO Kalex ITA 70 4 Aron CANET Kalex SPA 69 5 Joe ROBERTS Kalex USA 57 6 Marcel SCHROTTER Kalex GER 50 7 Somkiat CHANTRA Kalex THA 45 8 Augusto FERNANDEZ Kalex SPA 44 9 Sam LOWES Kalex GBR 35 10 Bo BENDSNEYDER Kalex NED 35 11 Jake DIXON Kalex GBR 32 12 Jeremy ALCOBA Kalex SPA 29 13 Jorge NAVARRO Kalex SPA 29 14 Albert ARENAS Kalex SPA 29 15 Pedro ACOSTA Kalex SPA 20 16 Fermín ALDEGUER Boscoscuro SPA 19 17 Manuel GONZALEZ Kalex SPA 18 18 Cameron BEAUBIER Kalex USA 16 19 Barry BALTUS Kalex BEL 16 20 Romano FENATI Boscoscuro ITA 8 21 Gabriel RODRIGO Kalex ARG 7 22 Alessandro ZACCONE Kalex ITA 7 23 Marcos RAMIREZ Kalex SPA 5 24 Filip SALAC Kalex CZE 5 25 Keminth KUBO Kalex THA 5 26 Sean Dylan KELLY Kalex USA 4 27 Stefano MANZI Kalex ITA 3 28 Lorenzo DALLA PORTA Kalex ITA 1 29 Simone CORSI MV Agusta ITA 0 30 Niccolò ANTONELLI Kalex ITA 0 31 Zonta VAN DEN GOORBERGH Kalex OLA 0

Pubblicato da Simone Valtieri, 01/05/2022