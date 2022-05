Moto3 Spagna 2022, finalmente Guevara! Garcia scappa nel mondiale

TRIPLETTA IBERICA Era da Valencia 2013 che nessun italiano arrivasse in top ten in una gara di Moto3, è accaduto in un Gran Premio di Spagna dove gli iberici hanno dominato meritatamente. La vittoria è andata a Izan Guevara, che con un sorpasso spettacolare all'ultima curva ha avuto la meglio del compagno del Team Aspar, Sergio Garcia (in fuga nel mondiale) e di Jaume Masià (KTM). Primo degli italiani, 11°, il rookie Matteo Bertelle, poi 14° Migno, 15° Nepa, 16° Bartolini e solo 18° Dennis Foggia, che con zero punti scivola a -21 punti dalla vetta, e che termina la gara con lo stivale bucato per un problema ai freni della sua Honda.

LA GARA Scattano benissimo i due ragazzi terribili del team Aspar, Sergio Garcia e Izan Guevara che allungano al comando con Masià e Moreira che cercano di non perdere contatto. Si forma un quartetto al comando, mentre Dennis Foggia, che era partito bene ed era in terza posizione alla prima curva, perde velocemente posizioni finendo nel gruppone dei primi dieci con anche Migno e Rossi. Guevara traina il gruppetto che in tre giri ha già 1,5 secondi di margine sul gruppone tirato da Deniz Oncu. Il turco e Artigas riescono a scrollarsi di dossi gli altri del gruppone e provano a riportarsi sotto ai primi quattro, mentre sono in difficoltà gli italiani di punta, che non sembrano avere il ritmo tranne Ricky Rossi, che dopo aver scontato un long lap penalty preso nel warm up mattutino, prova a tirare lui gli altri. I quattro al comando si disturbano sorpassandosi continuamente e favorendo il rientro dei due inseguitori. Da dietro chi risale fortissimo è il giapponese Sasaki, che in sette giri, nonostante due long lap penalty, entra nella top ten e aiuta Rossi a trainare gli altri. Davanti, intanto, a 15 giri dal termine sono in 6 a darsi battaglia, venendo ripresi anche da Rossi, Holgado e Sasaki un paio di giri dopo. A rallentare il gruppo di testa è Masià, che con le gomme dure vuole tenere tutti lì per avere un vantaggio nel finale. Il gruppo dei nove dura poco, perché Moreira, Holgado e Rossi si staccano di nuovo, con Guevara che prova a fare il forcing. A 8 giri dal termine cade Ricky Rossi, nel tentativo di riportarsi di nuovo sui primi sei, in un GP difficilissimo per gli italiani con Migno e Foggia sulla soglia della zona punti. I primi sei si studiano fino a cinque giri dal termine, poi le schermaglie cominciano a farsi più importanti e Oncu prova a scappare quando mancano ancora 3 passaggi. Il break non riesce e il gruppo si fa sempre più combattivo. All'ultimissimo giro Oncu, primo, passa sul verde, arrivano su di lui Garcia e Masia ma Guevara dall'esterno passa tutti e va a vincere in modo meritato e spettacolare! Sul podio con lui

Ordine d'arrivo GP Spagna 2022 - Classe Moto3

Classifica Mondiale Moto3 dopo il GP Spagna 2022

Pos. Pilota Moto Nazione Punti 1 Sergio GARCIA GasGas SPA 103 2 Dennis FOGGIA Honda ITA 82 3 Izan GUEVARA GasGas SPA 73 4 Jaume MASIA KTM SPA 70 5 Deniz ÖNCÜ KTM TUR 63 6 Ayumu SASAKI Husqvarna JPN 55 7 Andrea MIGNO Honda ITA 52 8 Carlos TATAY CF Moto SPA 42 9 Xavier ARTIGAS CF Moto SPA 37 10 Kaito TOBA KTM JPN 36 12 Diogo MOREIRA Honda BRA 32 14 Riccardo ROSSI Honda ITA 29 13 Tatsuki SUZUKI Honda JPN 27 11 Ryusei YAMANAKA KTM JPN 24 15 Daniel HOLGADO KTM SPA 23 16 Joel KELSO KTM AUS 14 17 Ivan ORTOLA KTM SPA 14 18 Scott OGDEN Honda GBR 14 19 Elia BARTOLINI KTM ITA 13 20 John MCPHEE Husqvarna GBR 11 21 Stefano NEPA KTM ITA 8 22 Adrian FERNANDEZ KTM SPA 7 23 Matteo BERTELLE KTM ITA 6 24 Lorenzo FELLON Honda FRA 3 25 Mario AJI Honda INA 2 26 Taiyo FURUSATO Honda JPN 0 27 Ana CARRASCO KTM SPA 0 28 Gerard RIU MALE KTM SPA 0 29 Joshua WHATLEY Honda GBR 0 30 Alberto SURRA Honda ITA 0 31 David SALVADOR Husqvarna SPA 0

