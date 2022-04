Moto2 Americhe 2022, Vietti e Canet si sdraiano! Vince Arbolino

Nella gara a eliminazione texana, cadono tutti i big e l'ultimo in piedi resta Arbolino che ottiene la prima vittoria in Moto2 ed è terzo nella generale

PROVA A ELIMINAZIONE Un'incredibile gara a eliminazione nella classe Moto2 ha aperto la domenica del Gran Premio delle Americhe! Sono caduti quattro dei primi cinque piloti nella classifica iridata fino a stamattina: Vietti (1°), Canet (2°), Chantra (3°) e Lowes (5°), ne hanno approfittato Ai Ogura e soprattutto un sontuoso Tony Arbolino, che è andato a vincere la prima gara in carriera nella classe di mezzo! Il pilota milanese ha mantenuto il sangue freddo e dalla terza posizione, quando ha visto cadere prima Vietti e poi Canet, si è ritrovato in testa a difendersi da Dixon e Ogura. Alla fine Arbolino ha vinto portandosi in terza posizione nella classifica generale alle spalle di Vietti e del giapponese Ogura che ha preceduto sul traguardo. Terzo Dixon. Quarto posto per Marcel Schrotter con posizione regalatagli da Cameron Beaubier, caduto all'ultimo giro e dal quale ci si aspettava di più nella gara di casa, vista anche la pole position da cui partiva. Tantissime le cadute nella ventosa giornata texana, tra cui una gigante innescata da Chantra al primo giro (cinque i piloti coinvolti) e quelle di Zaccone, Antonelli e Corsi. Unico altro italiano a punti è Romano Fenati, quindicesimo.

LA GARA Scattano bene dalla prima fila Vietti e Canet che passano Beaubier alla prima curva e iniziano a dettare il ritmo della gara sin da subito, alle loro spalle scivola indietro l'americano mentre spingono forte Arbolino e Dixon. Ma l'highlight della partenza è la caduta di ben cinque piloti che volano a terra: Sam Lowes, Somkiat Chantra, Zonta van der Goorbergh, Gabriel Rodrigo e Fermin Aldeguer. Dopo qualche giro di studio, Canet rompe gli indugi, supera Vietti e tenta di accelerare. Il centauro della VR46 prova a tenere il passo ma a 14 giri dal termine scivola e dice addio alla gara e, forse, alla vetta della classifica. Pochi minuti prima di Vietti era caduto anche Pedro Acosta, dalla quinta posizione, ma con Canet in fuga Tony Arbolino e Jake Dixon provano ad accorciare le distanze, portandosi appresso anche il giapponese Ogura. Per un paio di giri Canet continua il suo forcing ma all'ottavo passaggio si sdraia anche lui, lasciando pista libera a Tony Arbolino, Jake Dixon e Ai Ogura, il terzetto di testa quando mancano 10 giri al termine. I primi tre sono gli ultimi sopravvissuti a girare su tempi decenti, già il quarto, Schrotter, è più lento di un secondo. Per qualche giro il distacco tra Arbolino e Dixon è andato a elastico da un secondo a un secondo e mezzo, fino a quando a 8 giri dal termine è crollata la gomma del britannico e l'italiano si è portato di botto a +3''. Del crollo approfitta il giapponese Ogura che passa Dixon ma non ha il passo per riprendere Tony. I giri si susseguono uno dopo l'altro fino al traguardo e alla prima vittoria di Arbolino su Ogura e Dixon. Quarto Marcel Schrotter davanti a Navarro, Bensneyder, Alcoba, Roberts, Fernandez e Baltus. Manca dalla lista Cameron Beaubier, quarto fino al penultimo passaggio e caduto all'ultimo giro, finendo fuori dalla zona punti.

Ordine d'arrivo GP Americhe 2022 - Classe Moto2

Classifica Mondiale Moto2 dopo il GP Americhe 2022

Pos. Pilota Moto Nazione Punti 1 Celestino VIETTI Kalex ITA 70 2 Ai OGURA Kalex JPN 56 3 Tony ARBOLINO Kalex ITA 54 4 Aron CANET Kalex SPA 49 5 Somkiat CHANTRA Kalex THA 45 6 Sam LOWES Kalex GBR 35 7 Jake DIXON Kalex GBR 32 8 Augusto FERNANDEZ Kalex SPA 31 9 Joe ROBERTS Kalex USA 24 10 Jorge NAVARRO Kalex SPA 23 11 Marcel SCHROTTER Kalex GER 23 12 Albert ARENAS Kalex SPA 22 13 Pedro ACOSTA Kalex SPA 20 14 Bo BENDSNEYDER Kalex NED 17 15 Cameron BEAUBIER Kalex USA 16 16 Jeremy ALCOBA Kalex SPA 14 17 Fermín ALDEGUER Boscoscuro SPA 9 18 Barry BALTUS Kalex BEL 6 19 Manuel GONZALEZ Kalex SPA 5 20 Marcos RAMIREZ Kalex SPA 5 21 Romano FENATI Boscoscuro ITA 2 22 Filip SALAC Kalex CZE 2

Pubblicato da Simone Valtieri, 10/04/2022