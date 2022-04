MotoGP Americhe 2022, gli Orari TV su Sky, Tv8 e NOW

La MotoGP approda in Texas per il GP delle Americhe: gli orari per seguire in tv e streaming la gara del COTA di Austin

BACK IN THE U.S.A. Si torna a casa Marquez, ma non è certo che lo spagnolo sarà lì a fare gli onori di casa. Al Circuit of the Americas - per gli amici COTA - di Austin, Texas, Marc Marquez ha vinto praticamente sempre da quando vi si corre, tranne nel 2019, quando si è steso lasciando campo libero agli avversari e ad Rins, che trionfò allora davanti a Rossi. Quest'anno, in un mondiale senza padroni, potrebbe vincere chiunque, a cominciare proprio da Alex Rins e Joan Mir con la Suzuki, e perché no, da Aleix Espargarò, fresco vincitore della sua prima gara in carriera (e dell'Aprilia), in Argentina. Altri nomi caldi sono quelli della pattuglia Ducati, dal funambolico Jorge Martin al ritrovato Pecco Bagnaia, fino a Johann Zarco, Enea Bastianini e Jack Miller, o ai ragazzi del VR46 Marco Bezzecchi e Luca Marini. Impossibile lasciare fuori, poi, il campione del mondo Fabio Quartararo, con una Yamaha che se ritrovasse competitività potrebbe contare anche su Franco Morbidelli e Andrea Dovizioso, così come Pol Espargarò con la Honda, senza mai sottovalutare la coppia KTM composta da Miguel Oliveira e Brad Binder, quest'ultimo secondo della classifica iridata. E poi c'è, o non c'è, Marc Marquez, che, se ci sarà, non potrà essere sottovalutato da nessuno, anche corresse con una Moto2.

Per non perdervi neanche un minuto di quello che accadrà nel quarto weekend dell'anno di MotoGP, Moto2 e Moto3, trovate qui sotto tutti gli orari per seguire le due ruote, dalle libere del venerdì alle gare domenicali! L'appuntamento sarà trasmesso in diretta su SkySport MotoGP HD, e in chiaro in differita anche sul digitale terrestre su TV8. In streaming potrete invece assistere a ogni sessione su NOW, previa sottoscrizione di un abbonamento.

Il COTA - Circuit of the Americas - di Austin, Texas

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT MOTOGP HD (NOW TV) e TV8

Venerdì 8 aprile

16.00 - Prove Libere 1 - Moto2 (SKY)

16.55 - Prove Libere 1 - MotoGP (SKY)

17.55 - Prove Libere 1 - Moto3 (SKY)

20.15 - Prove Libere 2 - Moto2 (SKY)

21.10 - Prove Libere 2 - MotoGP (SKY)

22.10 - Prove Libere 2 - Moto3 (SKY)

VEDI ANCHE

Sabato 9 aprile

16.00 - Prove Libere 3 - Moto2 (SKY)

16.55 - Prove Libere 3 - MotoGP (SKY)

17.55 - Prove Libere 3 - Moto3 (SKY)

19.35 - Qualifiche - Moto2 (SKY)

20.30 - Prove Libere 4 - MotoGP (SKY)

21.10 - Qualifiche - MotoGP (SKY)

22.35 - Qualifiche - Moto3 (SKY)

Domenica 10 aprile

16.20 - Warm Up Moto2, MotoGP, Moto3 (SKY)

18.20 - Gara - Moto2 (SKY, differita alle 19.15 su TV8)

20.00 - Gara - MotoGP (SKY, differita alle 20.30 su TV8)

21.30 - Gara - Moto3 (SKY, differita alle 22.15 su TV8)

MotoGP Americhe 2021, Austin: Jack Miller (Ducati)

TUTTO SUL GP DELLE AMERICHE 2022

Il Circuit of The Americas, anche noto con l'acronimo di COTA, è una pista giovane, progettata dal tedesco Hermann Tilke e inaugurata nel 2012. La prima gara della classe MotoGP vi è stata disputata nel 2013 e da allora è la sede fissa del GP delle Americhe, saltato solo nel 2020 a causa della pandemia di Covid-19. Sorto nei pressi di Austin, Texas, l'impianto può ospitare 120.000 tifosi ed è sede anche di gare in Formula 1 e WEC. Lungo 5.513 km, vi si gira in senso antiorario ma presenta quasi un egual numero di curve destra/sinistra: 20 in totale, 9 a destra e 11 a sinistra. 20 saranno i giri di gara per la classe MotoGP, 18 per la Moto2 e 17 per la Moto3. Il record della pista appartiene a Marc Marquez in 2'02''135, tempo che gli è valsa la pole nel 2015. Il record di velocità, stabilito sul lunghissimo rettilineo principale di 1,2 km, appartiene a Jack Miller, che nel 2021 toccò i 352,9 kmh con la sua Ducati: tutti primati a rischio crollo quest'anno.

Previsto un fine settimana di temperature estive ad Austin, Texas, anche se domenica le nuvole potrebbero fare capolinea ma senza portare gocce d'acqua sulla pista. Attenzione soprattutto al dislivello delle temperature, perché farà molto freddo di notte e si salirà anche di 15-20° di giorno. Di seguito il dettaglio da weather.com.

Venerdì 8 aprile: temperature: max 26°, min 6°; soleggiato, precipitazioni 0%, umidità 13%, vento 18km/h.

Sabato 9 aprile: temperature: max 29°, min 13°; soleggiato, precipitazioni 0%, umidità 16%, vento 14km/h.

Domenica 10 aprile: temperature: max 30°, min 17°; nuvoloso, precipitazioni 0%, umidità 37%, vento 32km/h.

Pubblicato da Simone Valtieri, 04/04/2022