MotoGP Americhe, Marc Marquez ci prova: pomeriggio di test in sella a una CBR 600 RR

Marc Marquez non si ferma e, anzi, prova a forzare i tempi per il suo rientro in MotoGP. Dopo la caduta nel warmup del GP Indonesia che gli è costato il rientro anticipato in Europa, oltre alla rinuncia al GP Argentina di domenica scorsa a causa del riacutizzarsi della diplopia, l’otto volte campione del mondo vuole provare a scendere in pista nella “sua” Austin. Il MotoGP delle Americhe si terrà infatti il prossimo fine settimana e il Cabroncito è già tornato in sella a una moto per verificare che i fastidi alla vista, grosso ostacolo per essere considerato “fit to race”, siano scomparsi.

La storia Instagram di Marc Marquez in sella alla Honda CBR 600 RR

LA STORIA INSTAGRAM A comunicare il ritorno agli allenamenti, in attesa dell’ok da parte dei medici per riprendere l’attività agonistica, è stato lo stesso Marquez attraverso i propri canali social. Alle 10.00 di questa mattina, il centauro spagnolo ha infatti postato un selfie che lo ritrae sorridente durante la colazione, per poi pubblicare una storia Instagram in cui si trova in sella a una Honda CBR 600 RR ovviamente griffata con il numero 93, all’interno di quello che ha tutta l’aria di essere un box di un circuito. Un normale allenamento che però non nasconde la grande voglia del ragazzo di Cervera di tornare a fare il suo lavoro mettendosi finalmente alle spalle il periodo nerissimo costellato di problemi fisici, tra l’infortunio al braccio e il ritorno della diplopia.

MotoGP, GP Americhe 2021: Marc Marquez

MONDIALE SENZA PADRONI Marc è attualmente in quindicesima posizione nel Mondiale, ma soltanto a un punto da uno dei favoriti di inizio stagione, Pecco Bagnaia, e a 24 e 34 lunghezze rispettivamente dal campione in carica Fabio Quartararo e dal leader della classifica Aleix Espargaro. Insomma, la grande incertezza di una classe regina senza padroni ingolosisce il 29enne catalano che, dunque, comprensibilmente scalpita per tornare in sella alla sua RC213V. Specie alla vigilia della gara a Austin, su uno dei suoi tracciati preferiti (in cui ha vinto anche nella difficile stagione 2021, foto sopra). Riuscirà a ottenere l’ok dai medici?

Pubblicato da Salvo Sardina, 05/04/2022