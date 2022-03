Ufficiale: Marc Marquez salta il GP d'Argentina

MARC NON CI SARÀ Con un breve comunicato stampa la Honda Racing Corporation ha confermato quanto già si supponeva, ossia l'assenza di Marc Marquez al prossimo Gran Premio d'Argentina, previsto per questo weekend a Termas de Rio Hondo. Il pilota spagnolo, caduto rovinosamente e ripetutamente in Indonesia due weekend fa, ha di nuovo la diplopia e la visita in programma ieri a Barcellona ha confermato quanto già si sapeva. L'otto volte campione del mondo sta un po' meglio, anzi, sta ''notevolmente meglio'', stando a quanto raccontato dal Dottor Sanchez Dalmau, l'oculista che sta seguendo Marquez, ma non ci sono ancora le condizioni per tornare in pista.

NUOVO TENTATIVO Conoscendo Marquez, sicuramente ci sarà un nuovo tentativo di rientro per la tappa successiva, domenica 10 aprile nella ''sua'' Austin, dove ha praticamente sempre vinto, per provare a esserci nel Gran Premio delle Americhe. Lo spagnolo non è ancora intervenuto sui suoi social, lasciando le comunicazioni ufficiali al team Honda Repsol. Non è stato ancora comunicato nemmeno il nome del suo sostituto, che, con ogni probabilità, dovrebbe essere il tester della Honda, il tedesco Stefan Bradl.

