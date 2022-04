Takaaki Nakagami ci sarà al GP d'Argentina, guarito dal covid-19

UN PIZZICO DI FORTUNA In un periodo non facile per la Honda, che deve rinunciare alla sua star Marc Marquez, bloccato dalla diplopia dopo i numerosi incidenti nel corso delle sessioni del GP d'Indonesia, arriva una buona notizia, aiutata paradossalmente dalla difficile situazione logistica del il tribolato weekend di Termas de Rio Hondo. Takaaki Nakagami, infatti, era risultato positivo a un test per Covid-19 ma grazie al giorno di ritardo del programma, dopo il tampone negativo di ieri è già in viaggio per Termas de Rio Hondo e riuscirà a salire in sella alla sua Honda domani, quando inizierà il programma compresso a causa dei ritardi aerei del Gran Premio d'Argentina.

VEDI ANCHE

Taka Nakagami (Honda)

CECCHINELLO SODDISFATTO ''All'inizio di questa settimana, prima di volare in Argentina, Taka è risultato positivo al Covid-19 ma con una bassa carica virale ed era asintomatico'' - ha spiegato il team principal del suo team, Lucio Cecchinello - ''Insieme al nostro consulente medico è stato deciso di ripetere il test ogni due giorni. Nakagami è risultati negativo all'ultimo tampone e arriverà al paddock sabato mattina, in tempo per l'inizio dell'azione in pista, così come concordato con IRTA e Dorna''

Pubblicato da Simone Valtieri, 01/04/2022