Cambia ancora il programma del GP d'Argentina: saltano le FP3

NUOVE MODIFICHE Cambia ancora il programma delle sessioni di prove libere e delle qualifiche del Gran Premio d'Argentina, flagellato dai problemi logistici che sembrano finalmente alle spalle. I due aerei cargo che non erano riusciti a raggiungere il tracciato per tempo, sono prossimi all'arrivo a Termas de Rio Hondo e i team, dopo una febbrile notte di preparativi, cominceranno a lavorare dalle prime ore del mattino. La Dorna, nel frattempo, è intervenuto nuovamente sulla programmazione del sabato, programmando le libere di Moto3 e Moto2 a inizio giornata per dare più tempo ai tecnici della MotoGP di preparare le moto per scendere in pista.

SALTANO LE FP3 Dopo le FP1 e le FP2 di Moto3 e Moto2, infatti, alle 17.35 orario italiano sarà la volta della MotoGP con un'ora intera di prove libere 1. Poi sarà di nuovo il turno di Moto3 e Moto2 con le due sessioni di qualifiche e, alle 20.40 italiane, tornerà in pista la classe regina per un'altra sessione di prove libere, la seconda, anch'essa di un'ora. L'allungamento delle due sessioni orarie è stata decisa per ottimizzare il lavoro dei team, tagliando la mini FP3 che era stata prevista originariamente prima delle qualifiche, quest'ultime che restano programmate per le 22.05 orario italiano, a 25 minuti dal termine delle FP2. La classifica combinata che avanzerà i primi dieci piloti in Q2, sarà ovviamente decisa dai tempi di entrambe le sessioni. Per tutti i dettagli dei nuovi programmi di Moto3, Moto2 e MotoGP vi invitiamo a visitare la nostra guida al GP d'Argentina. Resta al momento invariato il programma domenicale.

Pubblicato da Simone Valtieri, 02/04/2022