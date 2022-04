Il video dell'incredibile incidente tra Celestino Vietti e Fermin Aldeguer

A Termas si è visto un incidente insolito tra Vietti e Aldeguer, che lottavano per il successo in Moto2. Guarda il 360° (fortunatamente senza conseguenze)

CHE VOLO! Nel corso della gara della classe Moto2 in Argentina, sulla pista di Termas de Rio Hondo, il poleman Fermin Aldeguer e il vincitore Celestino Vietti del team Mooney VR46 Racing sono stati protagonisti di un inusuale incidente nel corso della gara. Nel corso del settimo giro, infatti, il giovanissimo spagnolo con la Boscoscuro, ha provato ad approfittare di una curva presa larga da Vietti per riprendersi la prima posizione, ma nel provare a passare all'interno le due moto si sono agganciate e quella interna ha fatto una rapidissima piroetta sull'asfalto, disarcionando il povero Aldeguer come in un rodeo. Lo spagnolo ha anche picchiato la testa dopo la caduta, ma le preoccupazioni sono presto svanite vedendolo rialzarsi subito e rientrare ai box, arrabbiatissimo. L'incidente è stato correttamente valutata come incidente di gara dalla direzione. Nel tweet qui sotto è possibile vedere il video dell'incredibile e insolito incidente tra Vietti - poi vincitore della gara - e il giovane talento iberico.

Pubblicato da Simone Valtieri, 04/04/2022