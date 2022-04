MotoGP Argentina 2022, Qualifiche: pole Aprilia con Aleix Espargarò! Terzo Marini

Aleix Espargarò fa conquistare all'Aprilia la prima pole in assoluto in MotoGP! Lo spagnolo ha preceduto le due Ducati di Martin e dell'ottimo Luca Marini

PRIMA VOLTA APRILIA La pole position del Gran Premio d'Argentina se l'aggiudica, come da pronostico dell'immediata vigilia, lo spagnolo Aleix Espargarò. Su una pista, quella di Termas de Rio Hondo, che sembra essere disegnata a pennello per le caratteristiche dell'Aprilia, lo spagnolo ha chiuso in un superlativo 1:37.688, conquistando la prima pole di sempre in MotoGP per la casa di Noale. Espargarò ha preceduto Jorge Martin, il pilota del team Pramac che ha spremuto la sua Ducati credendo nella pole fino a pochi secondi dal termine, quando è arrivato il tempone di Espargarò! Terzo posto per un'altra grande sorpresa, Luca Marini! Il fratellino di Valentino Rossi con la Ducati del team Mooney VR46 si è fermato a

QUARTARARO INFURIATO! In seconda fila scatterà Pol Espargarò con la Honda, dopo l'ottima prestazione della Q1, e al suo fianco ci saranno lo spagnolo Maverick Vinales con l'altra Aprilia e un infuriato Fabio Quartararo. Il campione francese della Yamaha, è stato ostacolato nel suo tentativo di giro veloce da Jack Miller, che procedeva lento in traiettoria e potrebbe essere penalizzato dalla giuria con tre posizioni in griglia. Miller, dopo una caduta nelle primissime fasi, è tornato in pista senza riuscire a migliorare, chiudendo la sua giornata in 11° posizione. Davanti a lui scatteranno in terza fila le due Suzuki di Alex Rins e Joan Mir e la Ducati di Joan Zarco, mentre al suo fianco in quarta fila scatteranno dalla 10° casella Taka Nakagami (Honda) e dalla 12° Brad Binder (KTM).

ITALIANI DELUDENTI Nel primo segmento di qualifiche erano avanzate le due Honda di Pol Espargarò e Taka Nakagami, con diverse eliminazioni importanti: il primo degli esclusi è stato il leader iridato Enea Bastianini (Ducati), che domani scatterà in 13° posizione assieme a un delusissimo Francesco Bagnaia (Ducati) e a Franco Morbidelli (Yamaha), per una quarta fila tutta italiana. Sesta fila per il vincitore dell'ultima gara, Miguel Oliveira (KTM), davanti ad altri due piloti del Belpaese, Marco Bezzecchi (Ducati) e Andrea Dovizioso (Yamaha). Settima fila per Alex Marquez (Honda), Fabio Di Giannantonio (Ducati) e Raul Fernandez (KTM), mentre in ultima fila scatteranno Remy Gardner (KTM), Darryn Binder (Yamaha) e Stefan Bradl (Honda).

Pubblicato da Simone Valtieri, 02/04/2022