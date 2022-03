MotoGP: problemi logistici stravolgono il weekend del GP Argentina

PROBLEMI DI TRASFERIMENTO Saltare da una parte all'altra del mondo per via di un calendario sempre più affollato di gare sparpagliate nei diversi continenti può avere delle controindicazioni. Se n'è accorta la MotoGP, costretta a rivedere completamente il programma del GP Argentina che si terrà questo fine settimana sul circuito di Termas de Rio Hondo. Alla base di questa necessità, ben due problemi che hanno riguardato due dei voli cargo che devono trasportare tutto il materiale dall'Indonesia, sede dell'ultima gara disputata, al Sudamerica.

VEDI ANCHE

IL NUOVO PROGRAMMA È stata la stessa MotoGP a comunicare quest'oggi che il carico finale di materiale arriverà a Termas de Rio Hondo solo nella giornata di venerdì, costringendo dunque a rivedere tutti gli orari delle sessioni delle tre classi. Le prove libere che si sarebbero dovute tenere nella prima giornata sono state spostate tutte al sabato mattina, un giorno che sarà decisamente ricco di attività in pista. In definitiva, ogni classe dovrà rinunciare a una sessione di libere, mentre le qualifiche si terranno sempre sabato pomeriggio, ma con orario di inizio ritardato rispetto ai piani iniziali. Estesa invece la durata dei warm-up della domenica mattina: 20' per Moto3 e Moto2, 30' per la MotoGP. Le gare inizieranno tutte all'orario già previsto. Per gli orari precisi vi rimandiamo al nostro articolo con il programma completo del GP Argentina.

COSA È SUCCESSO La catena di eventi che ha portato al ritardo è iniziata mercoledì, quando uno dei cinque aerei che dovevano trasportare il materiale in Argentina ha avuto un problema durante una sosta tecnica a Mombasa, in Kenya. Il primo aereo, già arrivato a Tucuman, è stato poi riportato a Lombok (Indonesia) per raccogliere più merci, ma purtroppo anche questo ha subìto un problema tecnico durante una sosta. A partire da giovedì mattina, ora locale in Argentina, un carico è rimasto a terra a Mombasa, in Kenya. L'aereo è in attesa di un ricambio per tornare in volo, con due parti – una spedita dall'Europa e un'altra parte di riserva, spedita dal Medio Oriente – già in rotta. L'aereo dovrebbe decollare questa sera e seguirà la rotta da Mombasa via Lagos e il Brasile, arrivando a Tucuman venerdì.

Pubblicato da Luca Manacorda, 31/03/2022