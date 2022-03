MotoGP Argentina 2022, gli Orari TV su Sky, Tv8 e NOW

La MotoGP approda in Sud America per il GP dell'Argentina: gli orari per seguire in tv e streaming la gara del Termas de Rio Hondo

RITORNO IN ARGENTINA Dopo le due sorprendenti tappe inaugurali della stagione, con le vittorie di Enea Bastianini in Qatar e di Miguel Oliveira in Indonesia, la MotoGP fa tappa in Argentina, sulla sperduta pista di Termas de Rio Hondo. È dal 2019 che il Motomondiale non corre in Argentina, con le edizioni 2020 e 2021 cancellate per Covid-19. Tra ricerca di conferme e di riscatto, saranno tantissimi gli aspiranti al podio anche nel Gran Preimo sudamericano. La Yamaha potrebbe ben sfruttare le caratteristiche della pista con Fabio Quartararo, Franco Morbidelli e Andrea Dovizioso, mentre per la Ducati è un'incognita, ma Francesco Bagnaia, Jack Miller, Johann Zarco, Jorge Martin e il leader iridato Bastianini proveranno a rendere la vita dura alla concorrenza. Da tenere sempre d'occhio le KTM del già citato Oliveira e di Brad Binder, non sottovalutiamo neanche le Suzuki di Joan Mir e Alex Rins, l'Aprilia di Aleix Espargarò e Maverick Vinales e la Honda di Pol Espargarò, ultima punta rimasta dopo l'incidente di Marc Marquez in Indonesia.

Per non perdervi neanche un minuto di quello che accadrà nel terzo weekend dell'anno di MotoGP, Moto2 e Moto3, trovate qui sotto tutti gli orari per seguire le due ruote, dalle libere del venerdì alle gare domenicali! L'appuntamento sarà trasmesso in diretta su SkySport MotoGP HD, e in chiaro in differita anche sul digitale terrestre su TV8. In streaming potrete invece assistere a ogni sessione su NOW, previa sottoscrizione di un abbonamento.

Un'immagine aerea del circuito di Termas del Rio Hondo

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT MOTOGP HD (NOW TV) e TV8

Venerdì 1 aprile

14.00 - Prove Libere 1 - Moto3 (SKY)

14.55 - Prove Libere 1 - Moto2 (SKY)

15.50 - Prove Libere 1 - MotoGP (SKY)

18.15 - Prove Libere 2 - Moto3 (SKY)

19.10 - Prove Libere 2 - Moto2 (SKY)

20.05 - Prove Libere 2 - MotoGP (SKY)

Sabato 2 aprile

14.00 - Prove Libere 3 - Moto3 (SKY)

14.55 - Prove Libere 3 - Moto2 (SKY)

15.50 - Prove Libere 3 - MotoGP (SKY)

17.35 - Qualifiche - Moto3 (SKY, sintesi dalle 21.30 su TV8)

18.30 - Qualifiche - Moto2 (SKY, sintesi dalle 21.30 su TV8)

19.25 - Prove Libere 4 - MotoGP (SKY)

20.05 - Qualifiche - MotoGP (SKY, sintesi dalle 21.30 su TV8)

Domenica 3 aprile

15.00 - Warm Up Moto3, Moto2, MotoGP (SKY)

17.00 - Gara - Moto3 (SKY, differita alle 19.15 su TV8)

18.20 - Gara - Moto2 (SKY, differita alle 20.30 su TV8)

20.00 - Gara - MotoGP (SKY, differita alle 22.15 su TV8)

TUTTO SUL GP DELL'ARGENTINA 2022

Il tracciato di Termas del Rio Hondo è stato costruito nel 2007 su un'area di 150 ettari, e inaugurato l'anno successivo. Per il debutto della MotoGP dobbiamo però attendere il 2014, dopo che nel 2013 l'appuntamento era saltato in seguito a questioni politiche internazionali che vedevano coinvolte la società Repsol, main sponsor dell'Honda Racing Team, e il governo argentino. A firmare i 4,806 km della pista argentina e le sue 14 curve (cinque a sinistra e nove a destra) il progettista italiano Jarno Zaffelli. Il rettilineo più lungo misura oltre un km (1076 metri) e il record del circuito in gara appartiene, udite udite, a Valentino Rossi che nel 2015 chiuse il fast lap in 1:39.109! In prova, invece, bisogna risalire fino al 2014, con la pole di Marc Marquez in 1:37.683. Appartiene a Hector Barbera, invece, il record di velocità, con 334,4 km/h toccati nel 2017 con la Ducati.

Il circuito di Termas del Rio Hondo (Argentina)

Previsto un fine settimana soleggiato e con temperature primaverili per il ritorno della Formula 1 in Argentina: cielo sereno per tre giorni con bassissime possibilità di precipitazioni e temperature oscillanti tra i 10° gradi della sera e i 28° del giorno. Di seguito il dettaglio da weather.com.

Venerdì 1 aprile: temperature: max 24°, min 10°; soleggiato, precipitazioni 0%, umidità 43%, vento 16km/h.

Sabato 2 aprile: temperature: max 26°, min 11°; soleggiato, precipitazioni 10%, umidità 46%, vento 18km/h.

Domenica 3 aprile: temperature: max 28°, min 14°; soleggiato, precipitazioni 10%, umidità 48%, vento 8km/h.

Pubblicato da Simone Valtieri, 29/03/2022