Motomondiale, albo d'oro Gran Premio d'Argentina

GRAN PREMIO D'ARGENTINA L'evento ospitato dal paese sud americano è alla sua quarta vita: nella storia del motomondiale, infatti, dopo essere stato organizzato nei primi anni Sessanta, un paio di volte negli anni Ottanta, e poi sul finire dei Novanta, è tornato tappa fissa del Campionato dal 2014, ospitato per la prima volta sulla nuova pista di Termas del Rio Hondo al posto dello storico autodromo di Buenos Aires. Posizionato a sempre in primavera, come altri Gran Premi nel 2020 è stato posticipato in autunno a causa dell'emergenza sanitaria derivante dalla pandemia di Covid-19. Non è una novità questa per il Gran Premio d'Argentina, che nelle sue versioni più antiche fu già in più di un'occasione l'ultima prova del Mondiale, vantando peraltro il record di essere il primo GP nella storia del motomondiale a essere stato disputato al di fuori dell'Europa.

Anno Circuito Pilota Naz. 2014 Termas de Rio Hondo Marc Marquez (Honda) SPA 2015 Termas de Rio Hondo Valentino Rossi (Yamaha) ITA 2016 Termas de Rio Hondo Marc Marquez (Honda) SPA 2017 Termas de Rio Hondo Maverick Vinales (Yamaha) SPA 2018 Termas de Rio Hondo Cal Crutchlow (Honda) GBR 2019 Termas de Rio Hondo Marc Marquez (Honda) SPA 2022 Termas de Rio Hondo Aleix Espargarò (Aprilia) SPA

Anno Circuito Pilota Naz. 2014 Termas de Rio Hondo Esteve Rabat (Kalex) SPA 2015 Termas de Rio Hondo Johann Zarco (Kalex) FRA 2016 Termas de Rio Hondo Johann Zarco (Kalex) FRA 2017 Termas de Rio Hondo Franco Morbidelli (Kalex) ITA 2018 Termas de Rio Hondo Mattia Pasini (Kalex) ITA 2019 Termas de Rio Hondo Lorenzo Baldassarri (Kalex) ITA 2022 Termas de Rio Hondo Celestino Vietti (Kalex) ITA

Anno Circuito Pilota Naz. 2014 Termas de Rio Hondo Romano Fenati (KTM) ITA 2015 Termas de Rio Hondo Danny Kent (Honda) GBR 2016 Termas de Rio Hondo Khairul Idham Pawi (Honda) MAS 2017 Termas de Rio Hondo Joan Mir (Honda) SPA 2018 Termas de Rio Hondo Marco Bezzecchi (KTM) ITA 2019 Termas de Rio Hondo Jaume Masià (KTM) SPA 2022 Termas de Rio Hondo Sergio Garcia (GasGas) SPA

Anno Circuito Pilota Naz. 1961 Buenos Aires Jorge Kissling (Matchless) ARG 1962 Buenos Aires Benedicto Caldarella (Matchless) ARG 1963 Buenos Aires Mike Hailwood (MV Agusta) GBR 1982 Buenos Aires Kenny Roberts (Yamaha) USA 1987 Buenos Aires Eddie Lawson (Yamaha) USA 1994 Buenos Aires Mick Doohan (Honda) AUS 1995 Buenos Aires Mick Doohan (Honda) AUS 1998 Buenos Aires Mick Doohan (Honda) AUS 1999 Buenos Aires Kenny Roberts Jr. (Suzuki) USA

Anno Circuito Pilota Naz. 1981 Buenos Aires Anton Mang (Kawasaki) GER 1982 Buenos Aires Carlos Lavado (Yamaha) VEN

Anno Circuito Pilota Naz. 1961 Buenos Aires Tom Phillis (Honda) AUS 1962 Buenos Aires Arthur Wheeler (Moto Guzzi) GBR 1963 Buenos Aires Tarquinio Provini (Moto Morini) ITA 1981 Buenos Aires Jean-Francois Baldé (Kawasaki) FRA 1987 Buenos Aires Sito Pons (Honda) SPA 1994 Buenos Aires Tadayuki Okada (Honda) JPN 1995 Buenos Aires Max Biaggi (Aprilia) ITA 1998 Buenos Aires Valentino Rossi (Aprilia) ITA 1999 Buenos Aires Olivier Jacque (Yamaha) FRA

Anno Circuito Pilota Naz. 1961 Buenos Aires Tom Phillis (Honda) AUS 1962 Buenos Aires Hugh Anderson (Suzuki) NZL 1963 Buenos Aires Jim Redman (Honda) RHO 1981 Buenos Aires Angel Nieto (Minarelli) SPA 1982 Buenos Aires Angel Nieto (Garelli) SPA 1994 Buenos Aires Jorge Martinez (Yamaha) SPA 1995 Buenos Aires Emilio Alzamora (Honda) SPA 1998 Buenos Aires Tomomi Manako (Honda) JPN 1999 Buenos Aires Marco Melandri (Honda) ITA

Anno Circuito Pilota Naz. 1962 Buenos Aires Hugh Anderson (Suzuki) NZL 1963 Buenos Aires Hugh Anderson (Suzuki) NZL

Pos. Pilota Naz. Vittorie MGP 500 M2 350 250 M3 125 50 1 Marc Marquez SPA 3 3 2 Mick Doohan AUS 3 3 3 Hugh Anderson NZL 3 1 2 4 Valentino Rossi ITA 2 1 1 5 Johann Zarco FRA 2 2 6 Tom Phillis AUS 2 1 1 7 Angel Nieto SPA 2 2 8 Cal Crutchlow GBR 1 1 Maverick Vinales SPA 1 1 Aleix Espargarò SPA 1 1 11 Benedicto Caldarella ARG 1 1 Eddie Lawson USA 1 1 Jorge Kissling ARG 1 1 Kenny Roberts USA 1 1 Kenny Roberts Jr. USA 1 1 Mike Hailwood GBR 1 1 17 Esteve Rabat SPA 1 1 Franco Morbidelli ITA 1 1 Lorenzo Baldassarri ITA 1 1 Mattia Pasini ITA 1 1 Celestino Vietti ITA 1 1 22 Anton Mang GER 1 1 Carlos Lavado VEN 1 1 24 Arthur Wheeler GBR 1 1 Jean-Francois Baldé FRA 1 1 Max Biaggi ITA 1 1 Olivier Jacque FRA 1 1 Sito Pons SPA 1 1 Tadayuki Okada JPN 1 1 Tarquinio Provini ITA 1 1 31 Danny Kent GBR 1 1 Jaume Masià SPA 1 1 Joan Mir SPA 1 1 Khairul Idham Pawi MAS 1 1 Marco Bezzecchi ITA 1 1 Romano Fenati ITA 1 1 Sergio Garcia SPA 1 1 38 Emilio Alzamora SPA 1 1 Jim Redman RHO 1 1 Jorge Martinez SPA 1 1 Marco Melandri ITA 1 1 Tomomi Manako JPN 1 1