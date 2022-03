MotoGP Indonesia 2022, gli Orari TV su Sky, Tv8 e Now TV

La MotoGP approda nel sud est asiatico per il GP dell'Indonesia: gli orari per seguire in tv e streaming la gara del Mandalika International Street Circuit

DEBUTTO IN INDONESIA Dopo l'abbuffata di vittorie per i colori italiani in Qatar, la seconda tappa del motomondiale 2022 rappresenta un mezzo inedito per la MotoGP. Si approderà, infatti, a Mandalika, in Indonesia, dove le due ruote erano già state nel 1996 e 1997 ma sul circuito di Sentul. Il mese scorso si sono svolti dei test ufficiali sul tracciato indonesiano, con tanto di lamentele dei piloti sullo stato della pista e sul meteo. Sono, infatti, previsti temporali per tutto il weekend, dunque alla forza delle varie squadre andrà sommata l'abilità a guidare nella pioggia dei rispettivi piloti. Nel corso dei test sono andate fortissime le Honda, che dopo aver sfiorato la vittoria in Qatar con Pol Espargarò e Marc Marquez, puntano al bersaglio grosso nel sud est asiatico. Cercheranno di rialzare la testa, invece, le Yamaha, su una pista tutta curve che può adattarsi bene alle caratteristiche della M1 e dei piloti Fabio Quartararo, Franco Morbidelli e Adnrea Dovizioso, tutti in cerca di riscatto dopo la deludente Losail. Occhio però anche ad Aprilia e KTM, entrambe vivacissime nel deserto del Qatar e con Aleix Espargarò, Maverick Vinales, Brad Bindere e Miguel Oliveira ansiosi di lottare per il podio. Su questa pista andranno in cerca di riscatto anche Joan Mir e Alex Rins con la Suzuki, con la GSX-RR che potrebbe essere un'altra candidata alla vittoria sul tracciato di Mandalika. E le Ducati? Dopo la vittoria di Losail, Enea Bastianini punterà a difendere il primato in classifica su un tracciato privo di rettilinei importanti e che potrebbe mettere un po' in crisi le potentissime moto di Borgo Panigale, ma di sicuro Francesco Bagnaia, Jorge Martin e Jack Miller ce la metteranno tutta per rialzarsi dopo la batosta di due domeniche fa. Chi vincerà?

Per non perdervi neanche un minuto di quello che accadrà nel secondo weekend dell'anno di MotoGP, Moto2 e Moto3, trovate qui sotto tutti gli orari per seguire le due ruote, dalle libere del venerdì alle gare domenicali! L'appuntamento iberico sarà trasmesso in diretta su SkySport MotoGP HD, e in chiaro in differita anche sul digitale terrestre su TV8. In streaming potrete invece assistere a ogni sessione su Now TV.

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT MOTOGP HD (NOW TV) e TV8

Venerdì 18 marzo

02.00 - Prove Libere 1 - Moto3 (SKY)

02.55 - Prove Libere 1 - Moto2 (SKY)

03.50 - Prove Libere 1 - MotoGP (SKY)

06.15 - Prove Libere 2 - Moto3 (SKY)

07.10 - Prove Libere 2 - Moto2 (SKY)

08.05 - Prove Libere 2 - MotoGP (SKY)

Sabato 19 marzo

02.00 - Prove Libere 3 - Moto3 (SKY)

02.55 - Prove Libere 3 - Moto2 (SKY)

03.50 - Prove Libere 3 - MotoGP (SKY)

05.35 - Qualifiche - Moto3 (SKY, sintesi dalle 13.00 su TV8)

06.30 - Qualifiche - Moto2 (SKY, sintesi dalle 13.00 su TV8)

07.25 - Prove Libere 4 - MotoGP (SKY)

08.05 - Qualifiche MotoGP (SKY, sintesi dalle 13.00 su TV8)

Domenica 20 marzo

03.20 - Warm Up Moto3, Moto2, MotoGP (SKY)

05.00 - Gara Moto3 (SKY, differita alle 14.00 su TV8)

06.20 - Gara Moto2 (SKY, differita alle 15.00 su TV8)

08.00 - Gara MotoGP (SKY, differita alle 16.15 su TV8)

Il Mandalika International Street Circuit sorge sull'isola di Lombok, nell'Indonesia occidentale, all'interno dell'omonimo resort. La pista è stata inaugurata nel novembre del 2021 e ha ospitato il finale della stagione Superbike dello scorso anno, mentre per la MotoGP si tratta di un inedito assoluto, con il piccolo antipasto dei test andati in scena qui nel mese di febbraio. Il circuito presenta 17 curve di cui 6 a sinistra e 11 a destra, e un solo rettilineo di appena 507 metri di lunghezza, su un totale di 4,3 km di tracciato. La larghezza della carreggiata è di 15 metri. Non esiste un record ufficiale, ma per dare un riferimento il più veloce nei recenti test è stato lo spagnolo Pol Espargarò con la Honda, con il tempo di 1:31.060.

Un tempo molto complicato attende la MotoGP per la sua seconda gara dell'anno in Indonesia. Le temperature saranno caldissime ma non mancheranno i tipici e abbondanti rovesci stagionali. L'umidità, ovviamente, sarà alle stelle. Di seguito il dettaglio da weather.com.

Venerdì 18 marzo: temperature: max 32°, min 24°; temporale, precipitazioni 90%, umidità 82%, vento 11km/h.

Sabato 19 marzo: temperature: max 31°, min 24°; temporale, precipitazioni 70%, umidità 81%, vento 13km/h.

Domenica 20 marzo: temperature: max 31°, min 25°; temporali sparsi, precipitazioni 60%, umidità 81%, vento 14km/h.

Pubblicato da Simone Valtieri, 14/03/2022