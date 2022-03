Diluvio sulla MotoGP, posticipato il GP dell'Indonesia

GARA RINVIATA Il Gran Premio dell'Indonesia della classe MotoGP non è scattato alle ore 14 dell'Indonesia, le otto del mattino italiane. Subito dopo la gara della Moto2, infatti, si è aperto il cielo sopra la pista di Mandalika e - come già accaduto in Superbike lo scorso anno - è arrivato un temporale molto intenso, con tanto di spettacolari fulmini che hanno colpito il tracciato e che sono stati immortalati dalle telecamere della Dorna. La commissione gara ha rinviato in primis la gara di 10 minuti, dopodiché ha comunicato che la pit-lane non sarà aperta prima delle 15.45 locali, le 9.45 italiane. Nel frattempo si prova ogni via per correre, ed è in corso anche un tradizionale rito propiziatorio in pitlane per far sì che smetta di diluviare, come potete vedere dal tweet.

Pubblicato da Simone Valtieri, 20/03/2022