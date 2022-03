Moto3 Indonesia 2022, Foggia è un razzo! Vince e va in testa al mondiale

In Indonesia arriva la prima vittoria dell'anno per Dennis Foggia, che vince in solitaria. Sul podio Guevara e Tatay. Che peccato Migno, steso nel finale

DOMINIO FOGGIA The Rocket è tornato! Dopo la gara d'esordio, nella quale è arrivato a ridosso della testa nonostante fosse partito ultimo con due long lap penalty scontati nei primi giri, Dennis Foggia prende subito il comando delle operazioni del Gran Premio dell'Indonesia, fuggendo e andando a vincere una gara senza storia. Il pilota del team Leopard conquista la sua settima affermazione nel Motomondiale, recuperando nella classifica iridata fino alla prima posizione, davanti allo spagnolo Sergio Garcia di un solo punto. Sul podio con l'italiano finiscono Izan Guevara e Carlos Tatay, mentre un generosissimo Andrea Migno viene centrato all'ultimo giro dal giapponese Ayumu Sasaki con molto rammarico perché avrebbe chiuso nelle posizioni a ridosso del podio. A punti finiscono anche un bravo Elia Bartolini, ottavo, e Mattia Bertelle, quindicesimo.

LA GARA Allo spegnimento dei semafori scatta alla grande lo spagnolo Sergio Garcia, ma è Andrea Migno che prende la testa delle operazioni nel corso del primo giro, davanti a Foggia, Guevara e Tatay. Questi cinque piloti si alternano al comando nelle primissime battute, mentre cadono Surra e Ortola. Dopo poche tornate ci prova Foggia ad andarsene, approfittando di un errorino di Migno e dello scontro fratricida tra Guevara e Garcia, iniziando presto a contare il suo vantaggio in secondi e non più in decimi. Gli spagnoli proseguono in tandem con Migno che prova a riportare sotto un gruppetto di 6-7 piloti. A 15 giri dalla fine sono 3 i secondi di vantaggio dell'italiano. Mentre dietro Garcia, Guevara, Migno e anche Masià si danno battaglia, e il poleman Tatay perde terreno dopo un long lap penalty, il vantaggio di Foggia si stabilizza attorno ai 5 secondi. A sei giri dalla fine Andrea Migno prova a mettere il naso fuori dal gruppone passando il manipolo di spagnoli. Si innesca una battaglia intensa tra l'italiano e Guevara, con Oncu e Garcia che provano a dire la loro. Il turco quasi butta giù Migno mentre si affaccia bene dalle retrovie anche Elia Bartolini che entra nella top ten. Giro dopo giro la bagarre si fa più intensa, mentre il margine di Foggia sfiora i 6 secondi. Nelle ultime tre tornate Guevara prova lo strappo approfittando del caos di sorpassi alle sue spalle da cui ne esce male Migno, superato da tanti piloti. Si va rivedere Tatay per il terzo posto con Guevara che allunga fino a un secondo. Arriva la bandiera a scacchi: Foggia trionfa, Guevara sale con lui sul podio, mentre dalla gazzarra alle loro spalle emerge Carlos Tatay davanti a Garcia e Oncu, con Migno steso da Sasaki all'ultima tornata, e Nepa e Kelso a terra all'ultimissima curva. Buon ottavo posto per Elia Bartolini, dietro ad Artigas e Holgado. 15° Bertelle nonostante tre long lap penalty.

Ordine d'arrivo GP Indonesia 2022 - Classe Moto3

Classifica Mondiale Moto3 dopo il GP Indonesia 2022

Pos. Pilota Moto Nazione Punti 1 Dennis FOGGIA Honda ITA 34 2 Sergio GARCIA GasGas SPA 33 3 Izan GUEVARA GasGas SPA 28 4 Andrea MIGNO Honda ITA 25 5 Deniz ÖNCÜ KTM TUR 24 6 Kaito TOBA KTM JPN 20 7 Carlos TATAY CF Moto SPA 16 8 Xavier ARTIGAS CF Moto SPA 16 9 Ryusei YAMANAKA KTM JPN 12 10 John MCPHEE Husqvarna GBR 11 11 Diogo MOREIRA Honda BRA 10 12 Jaume MASIA KTM SPA 9 13 Elia BARTOLINI KTM ITA 8 14 Daniel HOLGADO KTM SPA 7 15 Tatsuki SUZUKI Honda JPN 6 16 Ivan ORTOLA KTM SPA 5 17 Riccardo ROSSI Honda ITA 4 18 Stefano NEPA KTM ITA 3 19 Scott OGDEN Honda GBR 3 20 Mario AJI Honda INA 2 21 Adrian FERNANDEZ KTM SPA 2 22 Matteo BERTELLE KTM ITA 1 23 Joel KELSO KTM AUS 1 24 Lorenzo FELLON Honda FRA 0 25 Ana CARRASCO KTM SPA 0 26 Joshua WHATLEY Honda GBR 0 27 Gerard RIU MALE KTM SPA 0 28 Ayumu SASAKI Husqvarna JPN 0 29 Alberto SURRA Honda ITA 0

Pubblicato da Simone Valtieri, 20/03/2022