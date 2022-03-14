Motomondiale, albo d'oro Gran Premio dell'Indonesia

L'albo d'oro del Gran Premio dell'Indonesia di tutte le classi del Motomondiale: MotoGP, Moto2, Moto3, 500, 250, 125
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GRAN PREMIO DELL'INDONESIA L'appuntamento nel sud est asiatico è apparso brevemente nel calendario del Motomondiale nel 1996 e nel 1997 sul tracciato di Sentul. A distanza di un quarto di secolo, torna il GP dell'Indonesia ma sul nuovissimo circuito di Mandalika, inaugurato nel 2021 con il gran finale del Campionato del Mondo Superbike. Di seguito il brevissimo albo d'oro completo della tappa dell'Indonesia.
- Albo d'oro Gran Premio dell'Indonesia, classe MotoGP
- Albo d'oro Gran Premio dell'Indonesia, classe Moto2
- Albo d'oro Gran Premio dell'Indonesia, classe Moto3
- Albo d'oro Gran Premio dell'Indonesia, classe 500
- Albo d'oro Gran Premio dell'Indonesia, classe 250
- Albo d'oro Gran Premio dell'Indonesia, classe 125
- Vincitori del Gran Premio dell'Indonesia - Piloti
ALBO D'ORO GP DELL'INDONESIA, CLASSE MOTOGP
|Anno
|Circuito
|Pilota
|Naz.
|2022
|Mandalika
|Miguel Oliveira (Aprilia)
|POR
|2023
|Mandalika
|Francesco Bagnaia (Ducati)
|ITA
|2024
|Mandalika
|Jorge Martin (Ducati)
|SPA
|2025
|Mandalika
|Fermin Aldeguer (Ducati)
|SPA
|2026
|Mandalika
|Marco Bezzecchi (Aprilia)
|ITA
ALBO D'ORO GP DELL'INDONESIA, CLASSE MOTO2
|Anno
|Circuito
|Pilota
|Naz.
|2022
|Mandalika
|Somkiat Chantra (Kalex)
|THA
|2023
|Mandalika
|Pedro Acosta (Kalex)
|SPA
|2024
|Mandalika
|Aron Canet (Kalex)
|SPA
|2025
|Mandalika
|Diogo Moreira (Kalex)
|BRA
|2026
|Mandalika
|Izan Guevara (Boscoscuro)
|SPA
ALBO D'ORO GP DELL'INDONESIA, CLASSE MOTO3
|Anno
|Circuito
|Pilota
|Naz.
|2022
|Mandalika
|Dennis Foggia (Honda)
|ITA
|2023
|Mandalika
|Diogo Moreira (KTM)
|BRA
|2024
|Mandalika
|David Alonso (CFMoto)
|COL
|2025
|Mandalika
|José Antonio Rueda (KTM)
|SPA
|2026
|Mandalika
|Maximo Quiles (CFMoto)
|SPA
ALBO D'ORO GP DELL'INDONESIA, CLASSE 500
|Anno
|Circuito
|Pilota
|Naz.
|1996
|Sentul
|Michael Doohan (Honda)
|AUS
|1997
|Sentul
|Tadayuki Okada (Honda)
|JPN
ALBO D'ORO GP DELL'INDONESIA, CLASSE 250
|Anno
|Circuito
|Pilota
|Naz.
|1996
|Sentul
|Tetsuya Harada (Yamaha)
|JPN
|1997
|Sentul
|Max Biaggi (Honda)
|ITA
ALBO D'ORO GP DELL'INDONESIA, CLASSE 125
|Anno
|Circuito
|Pilota
|Naz.
|1996
|Sentul
|Masaki Tokudome (Aprilia)
|JPN
|1997
|Sentul
|Valentino Rossi (Aprilia)
|ITA
VINCITORI GP DELL'INDONESIA, PILOTI
|Pos.
|Pilota
|Naz.
|Vittorie
|MGP
|500
|M2
|250
|M3
|125
|1
|Diogo Moreira
|BRA
|2
|1
|1
|2
|Miguel Oliveira
|POR
|1
|1
|Francesco Bagnaia
|ITA
|1
|1
|Jorge Martin
|SPA
|1
|1
|Fermin Aldeguer
|SPA
|1
|1
|Marco Bezzecchi
|ITA
|1
|1
|7
|Michael Doohan
|AUS
|1
|1
|Tadayuki Okada
|JPN
|1
|1
|9
|Somkiat Chantra
|THA
|1
|1
|Pedro Acosta
|SPA
|1
|1
|Aron Canet
|SPA
|1
|1
|Izan Guevara
|SPA
|1
|1
|13
|Tetsuya Harada
|JPN
|1
|1
|Max Biaggi
|ITA
|1
|1
|15
|Dennis Foggia
|ITA
|1
|1
|David Alonso
|COL
|1
|1
|José Antonio Rueda
|SPA
|1
|1
|Maximo Quiles
|SPA
|1
|1
|19
|Masaki Tokudome
|JPN
|1
|1
|Valentino Rossi
|ITA
|1
|1
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Simone Valtieri
Nasce a Roma nell’82, cresce a Viterbo, poi torna nella città natale per laurearsi in Architettura e decidere che, fino a quel momento, è stato tutto un gioco. Le vere passioni sono i motori e il giornalismo sportivo, coltivate anche negli anni accademici attraverso collaborazioni. Nel 2013 entra a FormulaPassion.it, e in sei stagioni trascorse a seguire Formula 1 e MotoGP (anche sul campo) matura una esperienza straordinaria, un bagaglio che lo porterà a rivestire il ruolo di coordinatore della redazione. Dall’estate 2018 trova posto nella famiglia MotorBox, per continuare a seguire con passione e competenza le discipline regine del motorsport.