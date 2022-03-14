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Motomondiale, albo d'oro Gran Premio dell'Indonesia

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9 ore fa - L'albo d'oro del GP dell'Indonesia, tutte le classi del Motomondiale

L'albo d'oro del Gran Premio dell'Indonesia di tutte le classi del Motomondiale: MotoGP, Moto2, Moto3, 500, 250, 125
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GRAN PREMIO DELL'INDONESIA L'appuntamento nel sud est asiatico è apparso brevemente nel calendario del Motomondiale nel 1996 e nel 1997 sul tracciato di Sentul. A distanza di un quarto di secolo, torna il GP dell'Indonesia ma sul nuovissimo circuito di Mandalika, inaugurato nel 2021 con il gran finale del Campionato del Mondo Superbike. Di seguito il brevissimo albo d'oro completo della tappa dell'Indonesia.

ALBO D'ORO GP DELL'INDONESIA, CLASSE MOTOGP

AnnoCircuitoPilotaNaz.
2022 Mandalika Miguel Oliveira (Aprilia) POR
2023 Mandalika Francesco Bagnaia (Ducati) ITA
2024 Mandalika Jorge Martin (Ducati) SPA
2025 Mandalika Fermin Aldeguer (Ducati) SPA
2026 Mandalika Marco Bezzecchi (Aprilia) ITA

ALBO D'ORO GP DELL'INDONESIA, CLASSE MOTO2

AnnoCircuitoPilotaNaz.
2022 Mandalika Somkiat Chantra (Kalex) THA
2023 Mandalika Pedro Acosta (Kalex) SPA
2024 Mandalika Aron Canet (Kalex) SPA
2025 Mandalika Diogo Moreira (Kalex) BRA
2026 Mandalika Izan Guevara (Boscoscuro) SPA

ALBO D'ORO GP DELL'INDONESIA, CLASSE MOTO3

AnnoCircuitoPilotaNaz.
2022 Mandalika Dennis Foggia (Honda) ITA
2023 Mandalika Diogo Moreira (KTM) BRA
2024 Mandalika David Alonso (CFMoto) COL
2025 Mandalika José Antonio Rueda (KTM) SPA
2026 Mandalika Maximo Quiles (CFMoto) SPA

ALBO D'ORO GP DELL'INDONESIA, CLASSE 500

AnnoCircuitoPilotaNaz.
1996 Sentul Michael Doohan (Honda) AUS
1997 Sentul Tadayuki Okada (Honda) JPN

ALBO D'ORO GP DELL'INDONESIA, CLASSE 250

AnnoCircuitoPilotaNaz.
1996 Sentul Tetsuya Harada (Yamaha) JPN
1997 Sentul Max Biaggi (Honda) ITA

ALBO D'ORO GP DELL'INDONESIA, CLASSE 125

AnnoCircuitoPilotaNaz.
1996 Sentul Masaki Tokudome (Aprilia) JPN
1997 Sentul Valentino Rossi (Aprilia) ITA

VINCITORI GP DELL'INDONESIA, PILOTI

Pos.PilotaNaz.VittorieMGP500M2250M3125
1 Diogo Moreira BRA 2     1   1  
2 Miguel Oliveira POR 1 1          
  Francesco Bagnaia ITA 1 1          
  Jorge Martin SPA 1 1          
  Fermin Aldeguer SPA 1 1          
  Marco Bezzecchi ITA 1 1          
7 Michael Doohan AUS 1   1        
  Tadayuki Okada JPN 1   1        
9 Somkiat Chantra THA 1     1      
  Pedro Acosta SPA 1     1      
  Aron Canet SPA 1     1      
  Izan Guevara SPA 1     1      
13 Tetsuya Harada JPN 1       1    
  Max Biaggi ITA 1       1    
15 Dennis Foggia ITA 1         1  
  David Alonso COL 1         1  
  José Antonio Rueda SPA 1         1  
  Maximo Quiles SPA 1         1  
19 Masaki Tokudome JPN 1           1
  Valentino Rossi ITA 1           1
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Simone Valtieri
Simone Valtieri
Nasce a Roma nell’82, cresce a Viterbo, poi torna nella città natale per laurearsi in Architettura e decidere che, fino a quel momento, è stato tutto un gioco. Le vere passioni sono i motori e il giornalismo sportivo, coltivate anche negli anni accademici attraverso collaborazioni. Nel 2013 entra a FormulaPassion.it, e in sei stagioni trascorse a seguire Formula 1 e MotoGP (anche sul campo) matura una esperienza straordinaria, un bagaglio che lo porterà a rivestire il ruolo di coordinatore della redazione. Dall’estate 2018 trova posto nella famiglia MotorBox, per continuare a seguire con passione e competenza le discipline regine del motorsport.

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