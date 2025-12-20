Calendario MotoGP 2026: circuiti, date, risultati, test

22 appuntamenti per classe più le sprint: 88 gare da non perdere!
Rispetto al 2025, il calendario MotoGP 2026 introduce alcune modifiche mirate mantenendo però l’impianto generale su 22 Gran Premi distribuiti su cinque continenti, da febbraio a novembre. La novità più rilevante è il ritorno del Brasile, che rientra ufficialmente nel Mondiale rafforzando la presenza del campionato nel mercato sudamericano e ampliando ulteriormente la portata globale della MotoGP. Alcuni appuntamenti storici subiranno spostamenti di data con l’obiettivo di rendere il flusso della stagione più equilibrato, mentre viene confermata la pausa estiva, considerata strategica per consentire a team e piloti di ricaricare le energie prima della fase decisiva del campionato. Per quanto riguarda l’Italia, restano invariati i due appuntamenti chiave: il Gran Premio d’Italia al Mugello, in programma nel weekend del 29-31 giugno, e il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini a Misano Adriatico, dall’11 al 13 settembre, due tappe centrali nella corsa al titolo. Un calendario studiato per evitare sovrapposizioni critiche con altre categorie e mantenere alta la tensione sportiva fino all’ultima parte di stagione, in continuità con il percorso di crescita e globalizzazione intrapreso dalla MotoGP negli ultimi anni.
GP Giappone 2025, Motegi. Marc Marquez (Ducati). Credits. MotoGP.com
Calendario Pre-season Test
- 17 novembre 2025 - Valencia (Spagna)
- 29-31 gennaio - Shakedown Sepang (Malesia)
- 3-5 febbraio - Sepang (Malesia)
- 6-7 febbraio - Season Launch Bangkok (Malesia)
- 21-22 febbraio - Buriram (Thailandia)
Calendario In-season test
- 27 aprile - Jerez de la Frontera (Spagna) - Test ufficiali
- 18 maggio - Barcellona (Spagna) - Test ufficiali
- 22 giugno - Brno (Cechia) - Test gomme 2027
- 21 settembre - Spielberg (Austria) - Test gomme 2027
Il calendario MotoGP 2026
|Data
|Evento
|Circuito
|27 Feb - 1 Mar 2026
|Gran Premio di Thailandia
|Buriram
|20-22 Mar 2026
|Gran Premio del Brasile
|Goiania
|27-29 Mar 2026
|Gran Premio degli Stati Uniti
|Austin
|10-12 Apr 2026
|Gran Premio del Qatar
|Lusail
|24-26 Apr 2026
|Gran Premio di Spagna
|Jerez
|8-10 Mag 2026
|Gran Premio di Francia
|Le Mans
|15-17 Mag 2026
|Gran Premio di Catalogna
|Barcellona
|29-31 Mag 2026
|Gran Premio d’Italia
|Mugello
|5-7 Giu 2026
|Gran Premio d’Ungheria
|Balaton
|19-21 Giu 2026
|Gran Premio della Repubblica Ceca
|Brno
|26-28 Giu 2026
|Gran Premio d’Olanda
|Assen
|10-12 Lug 2026
|Gran Premio di Germania
|Sachsenring
|7-9 Ago 2026
|Gran Premio di Gran Bretagna
|Silverstone
|28-30 Ago 2026
|Gran Premio di Aragón
|Motorland Aragón
|11-13 Set 2026
|Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini
|Misano World Circuit
|18-20 Set 2026
|Gran Premio d’Austria
|Spielberg
|2-4 Ott 2026
|Gran Premio del Giappone
|Motegi
|9-11 Ott 2026
|Gran Premio d’Indonesia
|Mandalika
|23-25 Ott 2026
|Gran Premio d’Australia
|Phillip Island
|30 Ott - 1 Nov 2026
|Gran Premio della Malesia
|Sepang
|13-15 Nov 2026
|Gran Premio del Portogallo
|Portimao
|20-22 Nov 2026
|Gran Premio della Comunità Valenciana
|Valencia (Cheste)