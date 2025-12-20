Calendario MotoGP 2026: circuiti, date, risultati, test

Il calendario ufficiale delle tre classi del motomondiale 2026. Saranno 22 le tappe in programma per MotoGP, Moto2 e Moto3. Le date dei test pre e in-season

Rispetto al 2025, il calendario MotoGP 2026 introduce alcune modifiche mirate mantenendo però l’impianto generale su 22 Gran Premi distribuiti su cinque continenti, da febbraio a novembre. La novità più rilevante è il ritorno del Brasile, che rientra ufficialmente nel Mondiale rafforzando la presenza del campionato nel mercato sudamericano e ampliando ulteriormente la portata globale della MotoGP. Alcuni appuntamenti storici subiranno spostamenti di data con l’obiettivo di rendere il flusso della stagione più equilibrato, mentre viene confermata la pausa estiva, considerata strategica per consentire a team e piloti di ricaricare le energie prima della fase decisiva del campionato. Per quanto riguarda l’Italia, restano invariati i due appuntamenti chiave: il Gran Premio d’Italia al Mugello, in programma nel weekend del 29-31 giugno, e il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini a Misano Adriatico, dall’11 al 13 settembre, due tappe centrali nella corsa al titolo. Un calendario studiato per evitare sovrapposizioni critiche con altre categorie e mantenere alta la tensione sportiva fino all’ultima parte di stagione, in continuità con il percorso di crescita e globalizzazione intrapreso dalla MotoGP negli ultimi anni.

Calendario Pre-season Test

17 novembre 2025 - Valencia (Spagna)

29-31 gennaio - Shakedown Sepang (Malesia)

3-5 febbraio - Sepang (Malesia)

6-7 febbraio - Season Launch Bangkok (Malesia)

21-22 febbraio - Buriram (Thailandia)

Calendario In-season test

27 aprile - Jerez de la Frontera (Spagna) - Test ufficiali

18 maggio - Barcellona (Spagna) - Test ufficiali

22 giugno - Brno (Cechia) - Test gomme 2027

21 settembre - Spielberg (Austria) - Test gomme 2027

Il calendario MotoGP 2026

Data Evento Circuito 27 Feb - 1 Mar 2026 Gran Premio di Thailandia Buriram 20-22 Mar 2026 Gran Premio del Brasile Goiania 27-29 Mar 2026 Gran Premio degli Stati Uniti Austin 10-12 Apr 2026 Gran Premio del Qatar Lusail 24-26 Apr 2026 Gran Premio di Spagna Jerez 8-10 Mag 2026 Gran Premio di Francia Le Mans 15-17 Mag 2026 Gran Premio di Catalogna Barcellona 29-31 Mag 2026 Gran Premio d’Italia Mugello 5-7 Giu 2026 Gran Premio d’Ungheria Balaton 19-21 Giu 2026 Gran Premio della Repubblica Ceca Brno 26-28 Giu 2026 Gran Premio d’Olanda Assen 10-12 Lug 2026 Gran Premio di Germania Sachsenring 7-9 Ago 2026 Gran Premio di Gran Bretagna Silverstone 28-30 Ago 2026 Gran Premio di Aragón Motorland Aragón 11-13 Set 2026 Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini Misano World Circuit 18-20 Set 2026 Gran Premio d’Austria Spielberg 2-4 Ott 2026 Gran Premio del Giappone Motegi 9-11 Ott 2026 Gran Premio d’Indonesia Mandalika 23-25 Ott 2026 Gran Premio d’Australia Phillip Island 30 Ott - 1 Nov 2026 Gran Premio della Malesia Sepang 13-15 Nov 2026 Gran Premio del Portogallo Portimao 20-22 Nov 2026 Gran Premio della Comunità Valenciana Valencia (Cheste)

