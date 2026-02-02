Ecco il team Honda HRC Castrol di Marini e Mir

Honda Racing Corporation ha svelato i colori con cui Luca Marini e Joan Mir affronteranno il Mondiale MotoGP 2026, confermando la livrea tricolore Honda HRC impreziosita dalla presenza del title sponsor Castrol. Il rosso della passione per le corse, il blu della ricerca dell’eccellenza tecnica e il bianco dedicato ai tifosi tornano protagonisti sull’ultima evoluzione della Honda RC213V nell’era dei 1000cc, prima della rivoluzione regolamentare del 2027. Dopo i progressi mostrati nel 2025, la stagione che ha segnato il miglior rendimento dal 2019 e il ritorno a risultati di vertice, Honda HRC Castrol punta a consolidare lo slancio acquisito. Il 2026 è anche un anno simbolico: ricorre infatti il 60° anniversario del debutto Honda nella classe regina, iniziato con la RC181 500cc e proseguito fino all’attuale RC213V, con un palmarès che conta 314 vittorie nella top class e oltre 2.300 podi complessivi. Marini e Mir, al terzo anno insieme nel team ufficiale, rappresentano una combinazione ormai rodata e chiamata a portare costanza e competitività nella lotta ai piani alti.

Di seguito il video della presentazione

Le parole dei protagonisti

Luca Marini

“È un piacere iniziare un’altra stagione con Honda HRC Castrol. I progressi mostrati nel 2025 sono stati molto gratificanti e durante l’inverno ho lavorato per migliorarmi e arrivare pronto al 2026. I nostri obiettivi sono chiari: essere lì davanti e sfruttare ogni opportunità che si presenterà. Tutti nel progetto hanno lavorato duramente durante l’inverno e non vedo l’ora di tornare in sella alla Honda RC213V. Nell’ultimo anno dell’era 1000cc dobbiamo chiudere nel migliore dei modi e godere dei momenti più belli lungo il percorso”.

Joan Mir

“Un’altra moto splendida che sono orgoglioso di guidare. Far parte di Honda HRC Castrol è qualcosa di molto speciale. Nel 2026 dobbiamo trovare quella continuità che è mancata lo scorso anno: abbiamo dimostrato che sia io sia la RC213V abbiamo la velocità per rendere orgogliosa Honda HRC. I due test pre-stagionali saranno fondamentali per prepararci al meglio all’inizio del campionato. Sono certo che gli ingegneri Honda abbiano lavorato intensamente durante l’inverno. Non c’è tempo da perdere: dobbiamo essere operativi fin dal primo giro per esprimere il nostro massimo e riportare Honda HRC dove merita di stare”.

Alberto Puig

“Il DNA di questa azienda è la competizione. Ciò che guida le nostre scelte è la passione per vincere e per le corse che Honda ha dimostrato nella sua storia. Le basi per il 2026 sono state gettate nel 2025, con sviluppi tecnici solidi e progressi da parte di entrambi i piloti. La costanza di Marini è stata fondamentale per avanzare nel ranking delle concessioni, mentre Mir ha dimostrato il suo talento da campione con due grandi podi. Ora dobbiamo continuare su questa strada”.

Koji Watanabe

“È un piacere presentare il team Honda HRC Castrol 2026 e sottolineare il nostro impegno globale per tornare al vertice del Mondiale MotoGP. È un anno speciale per Honda HRC perché celebriamo il 60° anniversario della nostra prima partecipazione nella classe regina e non vediamo l’ora di commemorare questo momento storico durante tutta la stagione. Tutti all’interno del team contribuiscono a questo progetto, così come i nostri partner, e desidero ringraziare profondamente chi ha reso possibile i progressi del 2025. Il nostro obiettivo per questa stagione è chiaro: continuare sulla traiettoria intrapresa e lottare con costanza nelle posizioni di vertice. Luca Marini ha mostrato grande regolarità e sensibilità tecnica, mentre la determinazione e la resilienza di Joan Mir sono fonte di ispirazione per tutti. Desidero inoltre riconoscere l’impegno di Castrol, con cui la partnership continua a rafforzarsi”.

