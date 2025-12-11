MotoGP, la stagione 2025 in numeri

La stagione MotoGP 2025 verrà ricordata soprattutto per il dominio di Marc Marquez, campione con cinque GP d’anticipo e autore di una cavalcata tecnica e mentale impeccabile. Ma un dato su tutti entra nella storia: per la prima volta i primi due posti del Mondiale sono andati a due fratelli, Marc e Alex, capaci insieme di vincere 14 GP e ben 17 Sprint. Entrambi sono cresciuti agonisticamente con freni Brembo, un dettaglio non da poco in una categoria dove la precisione in staccata può cambiare una carriera. Ducati festeggia invece il sesto titolo Costruttori consecutivo e il Mondiale Team, mentre Aprilia si prende un prestigioso terzo posto piloti.

Tecnica al limite

I numeri forniti da Brembo raccontano una tecnologia portata all’estremo. L’impianto frenante di una MotoGP pesa appena 2,3 kg, con oltre due terzi imputabili ai dischi in carbonio. Le 15 varianti di dischi disponibili condividono uno spessore di soli 8 mm, mentre i diametri anteriori arrivano fino a 355 mm, misura obbligatoria in alcune piste particolarmente impegnative. Impressionano anche i picchi di prestazione: a Barcellona la pressione in frenata raggiunge i 14,4 bar, mentre a COTA servono 6,5 secondi pieni per ridurre la velocità da 334 a 69 km/h. Il range di temperatura ideale dei dischi varia tra 250 e 850 °C, ma in casi limite può sfiorare i 1000 °C.

Alla ricerca della prestazione

I dati confermano come la MotoGP sia un laboratorio mobile per l’innovazione. La nuova pinza 2025 pesa poco più di 800 grammi, ma deve resistere a sollecitazioni titaniche: solo per vincere il GP d’Austria, Marc Marquez ha applicato sulla leva del freno oltre 1.104 kg complessivi. Le moto con freni Brembo hanno conquistato gli ultimi 529 GP della classe regina, una striscia che parte dagli anni della 500 ed evidenzia la continuità tecnica del marchio. La scelta dei dischi è fondamentale: quattro macro configurazioni (Ultra Light, Standard, High Mass, Extreme Cooling) permettono ai team di adattarsi a piste e condizioni molto diverse, dalle curve stop-and-go ai tracciati più scorrevoli.

Piloti, team e un decennio di fiducia totale

Il 2025 segna anche la decima stagione consecutiva in cui tutti i piloti della MotoGP hanno scelto componenti Brembo. Undici di loro sono stati in testa ad almeno un giro tra GP e Sprint, con cinque Ducati, due Aprilia, due KTM, una Yamaha e una Honda. Johann Zarco, vincitore del GP Francia, ha utilizzato i freni per 816 secondi complessivi (oltre 13 minuti e mezzo) confermando quanto il sistema sia parte integrante della guida moderna. Dietro le quinte lavora un team di ingegneri con età media di 35 anni, responsabili di portare in pista un know-how che unisce esperienza e innovazione. Insieme, questi numeri compongono l’identikit tecnico di una stagione intensa, imprevedibile e profondamente segnata dalla mano di Brembo.

