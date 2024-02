Cairoli alla prima in sella alla Desmo450 MX di Ducati: il video in pista!

Tony Cairoli, nuovo collaudatore della Ducati Desmo450 MX è il protagonista di questo video targato Monster Energy: il 9 volte Campione del Mondo di Motocross ci mostra di cosa è capace la quattroemmezzo di Borgo Panigale direttamente dalla pista di Monte Coralli!

IN ''PENSIONE'' Tony Cairoli si sarà pure ritirato – simpatico il siparietto alla fine del video – ma non sembra aver perso la sua capacità di guidare la moto col tassello. In qualità di ambasciatore e collaudatore per Ducati il pilota siciliano intende ovviamente sviluppare la moto in direzione delle massime performance: sistema Desmo e altre ''chicche'' saranno messe a punto affinché anche la moto di serie sia al top. Non vediamo l'ora...

Pubblicato da Michele Perrino, 28/02/2024