Ducati Streetfighter V4 Lamborghini diventa "Centauro"

La Ducati Streetfighter V4 Lamborghini passa dall'esclusività all'unicità, diventando opera d'arte. A Bologna, infatti, in occasione de Art of creating myths, è esposta Centauro, opera realizzata da Paolo Troilo. La creazione è realizzata dall'artista con la tecnica, unica al mondo, della pittura con le dita iper-realista, in continuità con Minotauro, dipinto da egli realizzato nel 2021 sulla carrozzeria di una Lamborghini Huracán EVO. Scopriamo com'è fatta, dove e quando è possibile vederla.

ESCLUSIVA? UNICA Se Ducati Streetfighter V4 Lamborghini è già di per sé esclusiva, per via della sua tiratura limita in 630 esemplari, Centauro si inserisce in un contesto ancor più speciale. Ducati e la Casa di Sant'Agata Bolognese, infatti, hanno realizzato della Streetfighter V4 Lamborghini una serie ancora più esclusiva di 63 esemplari, denominata Speciale Clienti. Dalla possibilità, ancor più esclusiva, dedicata a 63 fortunati clienti Lamborghini, di entrare in contatto diretto con il Centro Stile Ducati e configurare il proprio Ducati Streetfighter V4 Lamborghini con colori, carrozzeria e cerchi come quelli della propria vettura, nasce Centauro. Il proprietario di Minotauro, dopo aver interpellato Ducati, Automobili Lamborghini e l’artista Troilo per dar vita alla sua specialissima Huracán, ha infatti voluto replicare anche con la Streetfighter Centauro (foto sotto).

Minotauro (a sinistra) e Centauro (destra), Lamborghini e Ducati diventano opere d'arte

DOVE E QUANDO L’evento di giovedì 1 febbraio, realizzato in collaborazione da Ducati e Automobili Lamborghini, è stato inserito all’interno del contesto di Art City Bologna ed è parte integrante della partecipazione della Casa motociclistica di Borgo Panigale all’edizione 2024 di Arte Fiera. Ducati è infatti partner dell’importante Fiera d’arte moderna e contemporanea bolognese sostenendo ''Percorso'', l’itinerario che collega alcune delle gallerie attraverso il tema comune del disegno, e istituendo il ''Premio Officina Arte Ducati'' per l’opera più meritevole. Inoltre, nel periodo di apertura di Arte Fiera (2-4 febbraio) Ducati porterà in esposizione tra i padiglioni 25 e 26 la scultura in marmo ''Fortitudo Mea in Levitate''. Centauro e Minotauro, invece, resteranno esposte al pubblico, fino al 5 febbraio, in Galleria Cavour, un'altra eccellenza del lusso nel territorio bolognese.

Pubblicato da Michele Perrino, 02/02/2024