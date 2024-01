Cosa ci fanno quelle Ducati in Piazza Maggiore o sul rettilineo del Mugello?

Il nuovo configuratore Ducati è online e porta con sé tante novità. Accessori che si possono installare e visionare in tempo reale, immagini fotorealistiche con risoluzione in 4K, inclusa la possibilità di scegliere la visione diurna o notturna, per ammirare al meglio le luci DRL o gli anabbaglianti. Scopriamo tutte le novità.

DA SOGNO A REALTÀ Il progetto, realizzato in collaborazione con MHP - A Porsche Company, ridefinisce il modo di interagire e personalizzare le moto. Il configuratore mette a disposizione oltre 400 accessori originali Ducati Performance, visualizzabili sulle moto in tempo reale. Una volta creata la moto dei sogni secondo le proprie preferenze ed esigenze, ogni appassionato potrà inviare la propria Ducati direttamente al concessionario di fiducia e ottenere un preventivo, fotografarla virtualmente in Full-HD per conservarne l’immagine sul proprio dispositivo e anche condividerla.

VEDI ANCHE

La Panigale V4 S nel nuovo configuratore Ducati



SFONDO IN 4K L'altra novità del nuovo configuratore Ducati è tutta... scenografica, in 4K. La moto selezionata, infatti, viene immersa in luoghi iconici per Ducati e il Made in Italy: Piazza Maggiore a Bologna, il rettilineo dell’Autodromo del Mugello, oppure il paradisiaco fuoristrada in Sardegna. Ogni ambientazione è stata prima fotografata a 360° e poi trasformata in uno sfondo 3D realistico attraverso render digitali da artisti specializzati. Scegliendo tra giorno e tramonto, inoltre, è possibile mettere in risalto il funzionamento di DRL, anabbaglianti e strumentazione. Le nuove funzionalità sono disponibili su tutti i modelli della gamma Ducati 2024. Potete provare il nuovo configuratore Ducati cliccando qui.

Pubblicato da Michele Perrino, 30/01/2024