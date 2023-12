In pista con tutti i modelli Ducati (Superleggera V4 inclusa)? Grazie DRE! Date e prezzi

Ducati non conquista i suoi appassionati solo coi nuovi modelli e col motorsport, da anni infatti organizza eventi per far vivere esperienze uniche in sella a tutti i nuovi modelli della Casa di Borgo Panigale, i DRE (Ducati Riding Experience). Ce n’è per tutti: principianti, amatori, mototuristi, pistaioli amatoriali ed esperti. Per questo, i DRE, saranno suddivisi in 4 diversi programmi, cui corrispondono attività e modelli Ducati differenti: DRE Rookie, Road, Racetrack eTrack Warm Up. Vediamoli.

Ducati DRE Academy 2024

il DRE Rookie, è dedicato ai giovani motociclisti di età compresa tra i 18 e i 25 anni in possesso della patente A2. Il programma prevede una sessione teorica e una dinamica, per poi concludere in pista con l’obiettivo di affinare traiettorie, inserimenti, punti di corda e percorrenza. Le moto disponibili per il DRE Rookie sono Monster, Supersport, Hypermotard (anche la nuovissima 698 Mono!) e Scrambler depotenziate. La location sarà l’autodromo di Modena nel weekend del 18-19 Maggio, il prezzo? 250 euro.

Ducati DRE Academy 2024

Il DRE Road si compone di 3 fasi: un’introduzione teorica, una fase dinamica all’interno del paddock in cui saranno svolti 7 esercizi per mettere alla prova il controllo del mezzo, per poi concludere con la sessione in pista per affinare la guida e toccare con mano le moto e le loro dotazioni. I modelli a disposizione sono tutti quelli della gamma, ad eccezione delle Panigale (riservate ai programmi più avanzati). Anche in questo caso la location è l’autodromo di Modena e la data è quella del 18-19 Maggio. Il prezzo è di 650 euro.

Ducati DRE Academy 2024

Il DRE Racetrack è il programma riservato a chi ha già esperienza in pista ma desidera affinare le proprie capacità e mettere alla prova le sportive di Borgo Panigale tra i cordoli del circuito MotoGP di Misano. La giornata prevede una sessione teorica di briefing tenuta dal direttore tecnico Dario Marchetti, per poi proseguire con le sessioni in pista differenziate tra i vari corsi. Sì, il programma Race Track prevede 3 ulteriori suddivisioni a seconda del livello di esperienza: Il Track Evo (con la Panigale V2), il Track Evo2 (con la Panigale V2 Bayliss 20th Anniversary), il Track Master (con la Panigale V4S). All’interno di quest’ultimo sono previsti anche i corsi “One to One” che prevedono l’affiancamento a un pilota Ducati (e che piloti… Michele Pirro e Karel Abraham sono solo due esempi), nonché la possibilità di guidare le più esclusive superbike della Casa Bolognese: la V4R e la Superleggera V4. I programmi Race Track si svolgeranno tra i cordoli di Misano il 18-19 Giugno e 25-26 Settembre. I prezzi variano molto a seconda del corso: si parte con i 1.450 euro per il Track Evo e si sale fino a 7.000 euro per il One to One con la Superleggera (sul sito Ducati trovate tutti i dettagli).

Ducati DRE Academy 2024

Il DRE Track Warm Up prevede la possibiltà di montare in sella a modelli come Multistrada Pikes Peak, Monster, Hypermotard 950, Panigale V2, Supersport e Streetfighter tra i cordoli dell’autodromo di Modena. La giornata comincia con un briefing teorico di Dario Marchetti seguito da una serie di esercizi nel paddock, per poi arrivare alle 5 sessioni in pista. La data per il DRE Track Warm Up è quella del 14-15 settembre, il prezzo è di 990 euro. A quanto pare qualsiasi motociclista voi siate, Ducati ha creato un corso per voi…

Pubblicato da Alessandro Moro, 27/12/2023