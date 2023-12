Quanto valgono le Ducati Panigale 2023 Replica? Facciamo due conti...

Ducati ha celebrato la conquista dei titoli MotoGP, WorldSBK e WorldSSP 2023. Quale migliore occasione per realizzare delle esclusive Panigale da collezione? Le moto sono ispirate alle DesmosediciGP di Francesco Bagnaia, Jorge Martín e Marco Bezzecchi e alle Panigale V4 R di Álvaro Bautista e V2 di Nicolò Bulega. Le Panigale V4 dedicate a Bagnaia e Bautista riprendono la livrea gialla con cui i due campioni hanno corso i Gran Premi di Misano (del resto chi non ha pensato che fossero bellissime “le rosse” in giallo?), le altre, invece, adottano le grafiche portate in gara dai piloti nel mondiale MotoGP e SSP. Le Panigale 2023 Replica, però, non sono speciali solo per la livrea...

Ducati Panigale Replica 2023: da sinistra i campioni del mondo Bautista, Bagnaia e e Bulega

STAGIONE SPECIALE, MOTO SPECIALI Se siete collezionisti appassionati sarete felici di sapere che ogni singolo esemplare della serie sarà reso unico dall’autografo del pilota apposto in originale sul serbatoio. Il numero del pilota, riportato sulle Repliche, ne determina anche la ''tiratura'': la moto col 63 di Pecco è realizzata in 263 esemplari, la 19 di Álvaro Bautista in 219, l’89 di Jorge Martín in 189 unità, la 72 di Marco Bezzecchi in 72 e l’11 di Nicolò Bulega in 111. Come le moto da gara cui si ispirano, le Panigale 2023 Racing Replica sono proposte nella sola configurazione monoposto e ciascuna è impreziosita dalla piastra di sterzo in alluminio ricavato dal pieno con incisione laser del nome modello, del numero progressivo, del numero del pilota, da un’animazione per il cruscotto al key-on e da una chiave dedicata. La sella poi è realizzata in materiale speciale, e riporta lo stesso logo che il pilota utilizza in gara.

Ducati Panigale Replica 2023

COMPONENTI RACING No, non è tutto! Le quattro Panigale V4 sono basate sulla versione “S” (qui la nostra prova in pista) da 215,5 CV a 13.000 giri e 126 Nm di coppia per 174 kg a secco, ma sono arricchite da diverse componenti Ducati Performance. Figurano, per esempio, la di frizione a secco STM-EVO SBK a nove dischi e silenziatore omologato Akrapovič, più leggero di 2 kg rispetto a quello di serie della Panigale V4. L’impianto frenante Brembo monta pinze Stylema R e pompa MCS con registro remoto. La Panigale V2, invece, adotta sospensioni e ammortizzatore di sterzo Öhlins e silenziatori racing Akrapovič a corredo che aumentano la potenza massima del 2,5% contribuendo inoltre a ridurre il peso della moto di 5 kg (grazie anche alla batteria al litio). La lista degli accessori è ancora lunga per cui, se volete i dettagli continuate a leggere. Va detto che, sia le V4 che le V2, possono avvicinarsi ancora di più alla moto da corsa montando il kit per la rimozione targa e specchietti, e il tappo serbatoio racing in alluminio dal pieno.

Ducati Panigale Replica 2023

IPOTESI PREZZO Il prezzo di vendita delle 854 Panigale Replica 2023 è sconosciuto e sicuramente varierà a seconda del modello e della livrea. La Panigale V4 S di serie parte da 32.190 euro ma queste si arricchiscono di almeno 10.000 euro di accessori (basti pensare che il solo terminale Akrapovic da catalogo viene 5.613 euro), portando agilmente la cifra ben oltre i 40.000 euro. Per una V2 ''base'' servono 20.090 euro, ma gli accessori e la serie limitata della Replica Bulega difficilmente conterranno l'esborso in meno di 25.000 euro. Questo significa che le 743 Panigale V4 2023 Replica hanno un valore – secondo i nostri calcoli approssimativi – di circa 30 milioni di euro, ai quali si aggiungono i quasi 3 milioni delle V2. E siamo stati cauti con le stime: lo scorso anno le Replica 2022 di Bagnaia e Bautista sono state vendute a 63.000 euro ciascuna... Indecisi su cosa regalare a Natale?

Ducati Panigale Replica 2023. L'unica V2

Equipaggiamento Ducati Panigale 2023 Replica

Testa di sterzo in alluminio ricavato dal pieno con nome e numero progressivo della moto

Serbatoio autografato in originale dal pilota

Serbatoio carburante in alluminio spazzonato (solo moto di Bautista)

Sella con materiale dedicato e logo del pilota

Plexiglas da gara

Animazione strumento dedicata all’accensione

Chiave di accensione dedicata con numero moto su inserto in alluminio

Silenziatore omologato Akrapovič (contribuisce a ridurre il peso di – 2kg/- 4.4 lb)

Paracalore in fibra di carbonio per collettori di scarico posteriori

Frizione a secco 9 dischi STM-EVO SBK

Pedane pilota regolabili Rizoma in alluminio ricavate dal pieno con paratacchi in fibra di carbonio

Pinze Brembo Stylema R

Pompa Brembo MCS con remote adjuster

Leve freno e frizione lavorate

Ali in fibra di carbonio (solo moto di Bautista)

Parafango anteriore e posteriore in fibra di carbonio (solo moto di Bautista e Martin)

Parafango posteriore in fibra di carbonio

Cover forcellone in fibra di carbonio e titanio

Cover alternatore in fibra di carbonio

Cerchi in colore grigio chiaro (solo moto di Bautista)

Configurazione monoposto

Pubblicato da Alessandro Moro, 19/12/2023