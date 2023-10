Nuova Ducati Panigale... Ah no! Benvenuta Modiwei 800 RR

In Cina arriva la Modiwei 800 RR: design della Ducati 1299 Panigale, motore 4 cilindri in linea Honda. Caratteristiche e prezzo

Che ai cinesi piaccia presentare auto e moto dal design simile (per usare un eufemismo) a quello delle europee non è un segreto di cui stupirsi. Ma questa volta per cogliere le differenze rispetto al prodotto originale ci vuole ancor più impegno: diamo il benvenuto alla Modiwei 800 RR.

PANIGALE SEI TU? Tra le decine di repliche cinesi, uno dei marchi più nel mirino è Ducati, del resto il design della casa di Borgo Panigale è invidiato anche dai concorrenti premium. Questa volta si tratta di una sportiva incredibilmente simile all’ultima superbike bicilindrica Ducati: la bellissima 1299 Panigale. Di quest’ultima riprende praticamente tutto: la silhouette, il muso, il codino, il serbatoio, il cupolino e persino i dettagli come gli specchietti con frecce integrate e il design del mono laterale Ohlins. La carena, invece, presenta un disegno ripreso dall’attuale Panigale V2 e uno dei pochi elementi realmente nuovi della Modiwei: un'appendice aerodinamica dalla dubbia funzionalità. Le altre due novità estetiche sono il design dei cerchi e il terminale di scarico molto simile a quello di SC Project S1.

Modiwei 800 RR vista tre quarti posteriore

MOTORE E DOTAZIONE Ciò che sicuramente è totalmente cambiato rispetto alla 1299 Panigale è il motore: derivato dal 4 cilindri in linea della Honda CB 650 R è stato portato a 777 cc di cilindrata, per 117 CV e 83 Nm di coppia, sicuramente molto più interessante rispetto al capitolo design. L’elettronica sembra essere molto completa: strumentazione TFT con interfaccia smartphone, fari a LED, manopole riscaldabili, quick-shifter e controllo di trazione. L’impianto frenante anteriore comprende un doppio disco da 320 mm con pinza ad attacco radiale e ABS, mentre sulle sospensioni dall’aspetto raffinato non abbiamo informazioni ma, dalla presenza dei registri, sembrerebbero essere regolabili.

Modiwei 800 RR in posa

MERCATO E PREZZO La Modiwei 800 RR è già disponibile sul mercato cinese ad un prezzo equivalente a 4.800 euro. È vero che non possiamo fare un vero confronto con i prezzi occidentali ma a questa cifra è economica persino in Cina, il che la rende estremamente interessante come contenuti e, ovviamente, come design. Grazie a Ducati.

Pubblicato da Alessandro Moro, 23/10/2023