Ecco Ducati Streetfighter V4 e Panigale V4... al vapore

Le imitazioni cinesi spopolano e, anche in campo motociclistico, sono sempre più frequenti. Moxiao non è nuova a questo genere di copia-incolla, tanto che vi avevamo già mostrato la 500RR, via di mezzo tra una Panigale 959 e una V4. Oggi però l'Azienda cinese scende in campo con 2 nuovi prodotti, esteticamente fedelissimi agli originali: si tratta di MX500 e MX650, che si ispirano – leggesi, copiano spudoratamente – a Streetfighter V4 e Panigale V4.

L'INGANNO Proporzioni verosimili, caratteristico rosso Ducati, alette aerodinamiche... da lontano sembra tutto ricondurre alle moto di Borgo Panigale. Ma se all'apparenza l'imitazione è ben riuscita beh, nella sostanza siamo su un altro pianeta. Sì perché MX500 e MX650 non vantano certo la componentistica pregiata delle originali moto italiane e, anche i motori, non hanno niente a che vedere con quelli delle moto nostrane.

VEDI ANCHE

Moxiao MX650: da lontano potrebbe anche sembrare una Ducati Panigale V4

FINISCE LA MAGIA La sosia della Streetfighter V4 monta il bicilindrico da 471 cc e 47 CV di potenza massima per 197 kg di peso. Nulla a che vedere con i 208 CV e 199 kg in ordine di marcia della Ducati, insomma. La MX650 invece è equipaggiata con un nuovo motore bicilindrico da 650 cc – anch'esso copiato da quello della Kawasaki ER-6N, viste misure di alessaggio e corsa identiche – che eroga qualcosa come 60 CV, utili a spostare circa 221 kg. Date un'occhiata a quello di cui è capace la nuova Panigale V4S 2022 e poi ne riparliamo. Serve aggiungere altro?

Pubblicato da Michele Perrino, 17/01/2022