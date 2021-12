Ducati Panigale Superleggera V4J, la limited edition diventa one-off

Se siete tra i proprietari di una Ducati Panigale Superleggera V4, non vi darebbe fastidio che altre 499 persone nel mondo hanno la vostra stessa moto? Probabilmente sì... penso sia andata così nella testa del ragazzo californiano che si è presentato al concessionario Ducati di Newport Beach, California, chiedendo di rendere ancora più speciale la propria Superleggera. Come? Rendendola il pendant della sua Aventador SV e dandole un nome speciale come V4J, con la ''Jota'' che si rifà alle Lamborghini più esclusive e performanti.

Ducati Panigale Superleggera V4J (credits: ted7)

Il risultato è la Ducati Panigale Superleggera V4J. Il rosso è stato sostituito dal blu, mentre il bianco è stato rimpiazzato dal nero e dal giallo, con motivi grafici diversi dalla livrea originale. I dettagli gialli spaziano dalle pinze gialle Brembo Stylema alle bande sulla parte laterale degli pneumatici Pirelli Diablo Supercorsa, fino alla sella con il motivo a ''Y'' tipico delle Lamborghini. A renderla ancora più speciale, però, è il numero di serie: la Superleggera V4J è la numero 500 su 500 modelli previsti. L'ultimo modello uscito dalle linee di produzione di Borgo Panigale.

La Ducati Superleggera V4J ha anche solcato le porte del concessionario Lamborghini di Newport Beach, dove la supersportiva italiana si è trovata a suo agio tra le supercar di Sant'Agata Bolognese. Sarà l'italianità, la proprietà VW in comune, il prezzo esagerato (100.000 euro)... o le performance da urlo. 234 CV con lo scarico Akrapoviç, 152 kg a secco (la Desmosedici GP20 ne pesa 157 kg) e un'aerodinamica mai vista su nessun'altra moto stradale.

Pubblicato da Giorgio Sala, 16/12/2021