INCORNATA Il recinto del web gli sta stretto, e così il Toro sfonda le barriere e fugge dalla prigonia, seminando panico e stupore insieme. A poche ore dalla world premiere di Pebble Beach, a margine del celebre Concorso di Eleganza, ecco online la prima foto a tutto campo della Lamborghini Aventador SVJ, nuova regina del 'Ring tra le auto di serie. Ancora qualche istante di pazienza, e della super Lambo conosceremo anche i dettagli tecnici. Oltre a prezzo, tiratura e tempi di consegna.

AERO-LAMBO In attesa che Lamborghini sdogani una volta per tutte il suo cacciabombadiere a quattro ruote, dall'immagine frontale diffusa in rete dal concessionario britannico di auto di lusso H.R. Owen si nota prima di ogni altra cosa il maxi alettone posteriore in fibra di carbonio, appendice senza la quale la Aventador SVJ, oltre una certa velocità, spiccherebbe il volo. All'anteriore, le differenze con Aventador SV risiedono sia nello spoiler maggiorato, sia nella forma e nella superficie delle prese d'aria, sia infine nelle feritoie che incorniciano lo stemma del Toro, fessure in rilievo che sulla punta del cofano disegnano un nasino quasi antropomorfo.

SUPERLEGGERA Lamborghini accredita la Aventador SVJ, l'unico modello a fregiarsi del nomignolo "Jota" eccetto i mostri sacri Miura e Diablo, del miglior rapporto peso/potenza della storia di Sant'Agata: 1,98 kg/cv. Siamo ansiosi di sapere se il record di 2,03 kg/cv della Aventador SV sia stato infranto lavorando sulle masse, sulle proprietà del V12, oppure - come è più probabile - intervenendo su ambedue i fronti.

ON BOARD CAMERA E a proposito di record: le scorse settimane, la Aventador SVJ aveva conquistato sulla Nordshleife del Nurburgring la pole position tra i modelli di produzione. 6'44''95, un tempo inferiore di circa due secondi al precedente primato appartenuto alla Porsche 911 GT2 RS e registrato lo scorso autunno. Guarda il video dell'impresa e pregusta l'anteprima ufficiale salendo a bordo col collaudatore Lamborghini Marco Mapelli.