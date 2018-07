Autore:

Luca Cereda

IN ARRIVO Non solo gusti classici al Concorso d'Eleganza di Pebble Beach 2018. Audi presenterà infatti il prototipo di una supercar elettrica che, vagamente annunciata da questa prima immagine teaser, sembra ispirarsi alla R 18 e-tron che corre la 24 Ore di Le Mans.

BORN IN THE USA Ne sapremo di più il 23 luglio prossimo, quand'è fissato il debutto a Laguna Seca della Audi PB 18 e-tron nell'ambito degli eventi legati alla Pebble Beach Car Week. Paradossalmente, in America, quest'Audi del futuro gioca in casa: il design è frutto del Malibù Design Loft, un centro stile creato apposta per lavorare sulle linee dei futuri modelli sportivi della casa dei quattro anelli.

AMPLIERA' LA FAMIGLIA? Una supercar potrebbe prossimamente aggiungersi alla famiglia di elettriche creata da Ingolstadt, inaugurata dal prossimo venturo SUV e-tron. Sul nome di questa concept, invece, non spaccatevi la testa: la sigla PB 18 significa semplicemente “Pebble Beach 2018”.