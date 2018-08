Autore:

Lorenzo Centenari

LA BABY E LA BESTIA Due concept, due modi diversi di interpretare il futuro del marchio. Sponsor dell'evento per la 21esima edizione di seguito, Lexus porta sul prato di Pebble Beach sia LC Inspiration Series, sia UX 250h. La coupé e il crossover, e così nessuno è scontentato.

GIALLO FIAMMATA Concepita come secondo modello della speciale linea Inspiration, la Lexus LC in esposizione al Concorso d'Eleganza californiano adotta l'esclusiva vernice esterna Flare Yellow, interni in pelle bianca semi-anilina, plancia in pelle nera e inserti in Alcantara gialla sui pannelli porta. Tetto in fibra di carbonio, spoiler posteriore attivo e cerchi neri in alluminio forgiato da 21 pollici completano un set che più appariscente non si può. Motore? Il 5 litri V8 da 471 cv, abbinato a trasmissione automatica a 10 rapporti. La produzione in serie limitata viene presa in seria considerazione.

AZZURRO SUV Realizzata per Lexus da Clark Ishihara di VIP Auto Salon, la UX 250h si distingue a sua volta per il colore azzurro della carrozzeria e altri accessori esclusivi. Come la bicicletta con telaio di fibra di carbonio Lexus F SPORT, creata per commemorare la sportiva LFA, oltre a speciali appendici aerodinamiche, cerchi Vossen VFS-1, pneumatici Nitto Invo, sospensioni e sistema di scarico riprogettati. La Lexus UX è attesa sui mercati a partire da dicembre. All'interno della gamma Suv del brand di lusso di Toyota, si piazzerà davanti ad NX.