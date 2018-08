Autore:

Giulia Fermani

L'AQUILA E' ATTERRATA...A PEBBLE BEACH L' appuntamento di Pebble Beach ha fornito alle Case il palcoscenico ideale per presentare ad appassionati e addetti ai lavori un gran numero di auto nuove e concept car. Tra queste, la kermesse californiana ha ospitato il debutto in anteprima della Pagani Huayra Roadster Gyrfalcon.

COM'E' A Pebble Beach la Casa italiana ha svelato l'ultima linea della sua Huayra Roadster: il Gyrfalcon, un rapace che porta in dote la bellezza di 789 cv. Interamente realizzata a mano nell'Atelier di San Cesario sul Panaro, l'auto si ispira direttamente al Grifalco Bianco, il più grande della sua specie. La Roadster, che sfoggia pannelli in fibra di carbonio, è un tripudio di bianchi e blu (White Benny e Blue Danube), con spruzzate di giallo intenso e un frontale pensato per ricordare il becco del Gyrfalcon. Solo il motore della Pagani Huayra è “convenzionale”. Il V12 6 litri biturbo di provenienza Mercedes AMG, capace di scaricare a terra 789 cv, infatti, è lo stesso della Huayra regolarmente a listino.