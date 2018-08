Autore:

Emanuele Colombo

MONOPOSTO ELETTRICA Al Concours d'Elegance di Pebble Beach, debutta Infiniti Prototype 10: concept di una vettura sportiva completamente elettrica con un design retrò. A differenza del Prototype 9 ispirato alla Formula 1 d'epoca, svelato a Pebble Beach lo scorso anno, la nuova creazione è una speedster monoposto che richiama gli stilemi del Q Inspiration Concept del Salone di Detroit di quest'anno. Inoltre è il primo progetto di design interamente supervisionato dal nuovo direttore dello stile Karim Habib, strappato l'anno scorso da BMW.

CONTA SOLO IL DESIGN Infiniti non ha rivelato alcuna specifica per il Project 10, che rimane solo una dichiarazione di intenti per i futuri modelli del marchio e afferma il desiderio di produrre auto sportive e performanti completamente elettriche. La Prototype 10 influenzerà il design dei modelli Infiniti dei prossimi anni, dice la Casa, e allora lasciamo parlare le immagini e il video che pubblichiamo. Con una piccola provocazione: a voi non sembra di aver già visto qualcosa di simile, nel recente passato? Lasciateci un commento dopo aver guardato la gallery...