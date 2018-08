VIA IL V12 Certo, sarà una serie limitata a pochi esemplari ma si potrà comprare. Sacrificando il glorioso V12 la Casa di Coventry ha allestito laJaguar E-type Zero, una vettura il cui scopo è: “rendere il possesso di un'auto classica a prova di futuro”. Queste le parole del capo di Jaguar Land Rover Classic. Sacrilegio o un segno dei tempi? Ancora devo capirlo per la verità. Certo, sarà una serie limitata a pochi esemplari ma si potrà comprare. Sacrificando il glorioso V12 la Casa di Coventry ha allestito la , una vettura il cui scopo è: “rendere il possesso di un'auto classica a prova di futuro”. Queste le parole del capo di Jaguar Land Rover Classic. Sacrilegio o un segno dei tempi? Ancora devo capirlo per la verità.

SIMILE NELLA GUIDA Fatto sta che ad oggi sia il prezzo sia i dettagli tecnici definitivi ancora non si conosco, ma Jaguar ha confermato che sta sondando l'interesse dei potenziali clienti e inizierà le consegne dall'estate 2020. Loro affermano fiduciosi che “sarà del tutto simile, nell’aspetto e nella guida, ad una E-type tradizionale. In aggiunta, è in grado di offrire eccellenti prestazioni grazie ad un’accelerazione più immediata rispetto all’originale Series 1”. Parole un po' forti, ma tant'è.

COSE C'E' SOTTO? Ma cosa si nasconde sotto la Jaguar E-type Zero? C'è buona parte della tecnologia mutuata della Jaguar I-PACE. Si parla di un motore elettrico da 220 kW (appena meno di 300 cavalli) che permette di staccare lo 0-100 in 5,5 secondi. L'autonomia è di circa 270 chilometri, grazie alla batteria da 40 kWh che si ricarica in 7 ore circa. A colpo d'occhio, la Zero non è poi cosi diversa dalla E-type a benzina. I dettagli che tradiscono la sua origine green sono da ricercarsi nella plancia, completamente ridisegnata e realizzata in fibra di carbonio, con tanto di maxi display touch al centro, e nel il comando rotativo che permette di selezionare la marcia avanti, la retro e la folle.